In trance: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

Questa sera, mercoledì 2 giugno 2021, su Sky Cinema Uno va in onda il film In trance, pellicola del 2013 diretta da Danny Boyle e remake del film tv Trance del 2001. Protagonisti James McAvoy e Rosario Dawson. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film In trance? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Simon, assistente di una casa d’aste, unisce le forze con una banda capeggiata dal boss Frank, per rubare un quadro di inestimabile valore. Durante la rapina viene colpito alla testa e quando si risveglia è in stato di amnesia senza ricordare dove si trova il quadro rubato, così da far dubitare di lui i suoi compagni di rapina. Con l’aiuto di un’ipnoterapeuta cercheranno di far tornare la memoria a Simon attraverso l’ipnosi.

In trance: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film In trance? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

James McAvoy: Simon

Rosario Dawson: Elizabeth

Vincent Cassel: Frank

Tuppence Middleton: ragazza

Danny Sapani: Nate

Wahab Sheikh: Riz

Trailer

Di seguito il trailer in italiano del film in onda stasera su Sky Cinema Uno. In Trance è una pellicola del 2013 drammatica diretta dal Premio Oscar Danny Boyle, con James McAvoy, Vincent Cassel e Rosario Dawson.

Streaming e tv

Dove vedere In trance in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 2 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.