In Darkness – Nell’oscurità: trama, cast e streaming del film

Stasera, 20 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda In Darkness – Nell’oscurità, film del 2018 diretto da Anthony Byrne. Thriller, con protagonista Natalie Dormer, che è uscito nelle sale statunitensi il 25 maggio 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sofia, una pianista cieca, sente una colluttazione nell’appartamento sopra il suo, che porta alla morte della sua vicina Veronique. Inizia il viaggio che allontanerà Sofia dalla sua intimità, mettendola in contatto con il padre di Veronique, Zoran Radic, un uomo d’affari serbo accusato di essere un criminale di guerra. Sofia verrà trascinata in un mondo di corruzione, polizia, sicari e mafia russa.

In Darkness – Nell’oscurità: il cast del film

Abbiamo visto la trama di In Darkness – Nell’oscurità, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Natalie Dormer: Sofia McKendrick / Eleanor

Lexie Benbow-Hart: Sofia da bambina

Ed Skrein: Marc Gordon

Emily Ratajkowski: Veronique Radic

Neil Maskell: Oscar Mills

Jan Bijvoet: Zoran Radic

James Cosmo: Niall McKendrick

Ethan Cosmo: Niall da bambino

Joely Richardson: Alexandra Gordon

Amber Anderson: Jane

Hala Gorani: sé stessa

Streaming e tv

Dove vedere In Darkness – Nell’oscurità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 maggio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.