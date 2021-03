In arte Nino: il cast (attori) del film

Qual è il cast di In arte Nino, il film che racconta la vita di Nino Manfredi, attore e regista italiano, interpretato da Elio Germano? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Elio Germano: Nino Manfredi

Miriam Leone: Erminia Ferrari

Duccio Camerini: Romeo Manfredi

Anna Ferruzzo: Antonia Manfredi

Flavio Furno: Dante Manfredi

Stefano Fresi: Tino Buazzelli

Vincenzo Zampa: Gianni Bonagura

Barbara Ronchi: Rossella Falk

Pietro Ragusa: Orazio Costa

Giorgio Tirabassi: Nello

Roberto Citran: prof. Stampellone

Leo Gullotta: prof. Giuffrida

Emanuel Caserio: Cesare, detto “Scommetti”

Vincenzo Nemolato: Italo, detto “Zagaja”

Luca di Giovanni: Enzo, detto “Lampadina”

Massimo Wertmüller: regista di Cinecittà

Sara Lazzaro: Iolanda

Paola Minaccioni: Arsenia Bianconi

Maria Torres: Ersilia Bianconi

Giancarlo Previati: Umberto Ferrari

Alessandra Costanzo: Angela Ferrari

Rocco Tommaso Cicarelli: giovane francescano

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di In arte Nino, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 20 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Chi è Miriam Leone, l’attrice che interpreta Erminia Ferrari

Erminia Ferrari, la moglie di Nino Manfredi, è interpretata da Miriam Leone. L’attrice nasce a Catania il 14 aprile 1985. Dopo la laurea in Lettere, Miriam viene nominata Miss Italia 2008. Poi la carriera da modella e diversi programmi. Le prime esperienze da attrice sono nel 2011, quando è nel cast di I Soliti Idioti; negli anni successivi, affianca attori come Raoul Bova e Luca Argentero e in produzioni Rai. Ma uno dei ruoli che le hanno dato più lustro è quello di Veronica Castello nella trilogia di 1992, ambientata nella Milano di Tangentopoli, andata in onda su Sky dal 2015. La Leone ha poi recitato nella serie I Medici.

