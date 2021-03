In arte Nino: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 20 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda In arte Nino, film per la televisione diretto da Luca Manfredi e realizzato da Rai Fiction. Il film narra la vita dell’attore e regista italiano Nino Manfredi, interpretato da Elio Germano, negli anni che vanno dalla sua formazione agli esordi, ossia dal 1939 al 1959, e la sua frequentazione con la futura moglie Erminia Ferrari. Un modo per celebrarlo in vista dei 100 anni dalla nascita. Realizzato nel 2016, è stato trasmesso in prima visione su Rai 1 il 25 settembre 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In arte Nino ripercorre il viaggio di formazione dell’uomo e dell’artista dal 1943, quando, sopravvissuto all’esperienza del sanatorio – dove era stato ricoverato tre anni per una grave forma di turbercolosi – intraprende gli studi all’Accademia d’arte drammatica, fino alla soglia del successo con la partecipazione a Canzonissima 1959: le radici ciociare e gli anni difficili della guerra a Roma, gli studi di legge imposti dal padre Romeo, gli esordi avventurosi da attore insieme all’amico Tino Buazzelli, l’incontro folgorante con Erminia e, finalmente, il grande successo

In arte Nino: il cast del film

Abbiamo visto la trama di In arte Nino, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Elio Germano: Nino Manfredi

Miriam Leone: Erminia Ferrari

Duccio Camerini: Romeo Manfredi

Anna Ferruzzo: Antonia Manfredi

Flavio Furno: Dante Manfredi

Stefano Fresi: Tino Buazzelli

Vincenzo Zampa: Gianni Bonagura

Barbara Ronchi: Rossella Falk

Pietro Ragusa: Orazio Costa

Giorgio Tirabassi: Nello

Roberto Citran: prof. Stampellone

Leo Gullotta: prof. Giuffrida

Emanuel Caserio: Cesare, detto “Scommetti”

Vincenzo Nemolato: Italo, detto “Zagaja”

Luca di Giovanni: Enzo, detto “Lampadina”

Massimo Wertmüller: regista di Cinecittà

Sara Lazzaro: Iolanda

Paola Minaccioni: Arsenia Bianconi

Maria Torres: Ersilia Bianconi

Giancarlo Previati: Umberto Ferrari

Alessandra Costanzo: Angela Ferrari

Rocco Tommaso Cicarelli: giovane francescano

Streaming e tv

Dove vedere In arte Nino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 20 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

