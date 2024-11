In altre parole: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 30 novembre

Questa sera, sabato 30 novembre 2024, alle ore 20,35 su La7 va in onda In Altre Parole, il programma di Massimo Gramellini per esplorare la realtà che ci circonda, offrendo nuove chiavi di lettura e spunti di riflessione sempre attuali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata, lo scrittore Erri De Luca, in dialogo con Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni, presenterà il suo ultimo libro dal titolo “L’età sperimentale” offrendo spunti di riflessione su attualità e sulla società contemporanea. A sedere sugli sgabelli di In Altre Parole, questa settimana, saranno: Fiorella Mannoia con il suo ultimo album dal titolo “Disobbedire”, lo scrittore Paolo Nori con la sua ultima opera letteraria dal titolo “Chiudo la porta e urlo” e Barbara Bobulova prossimamente al cinema con il film “Per il mio bene”.

Inoltre, sul tema della violenza contro le donne, nel corso della puntata interverrà Francesca Ghio, consigliera comunale di Genova, che martedì scorso ha rivelato in aula di essere stata vittima di violenza a soli 12 anni. La sua testimonianza ha suscitato un’ampia eco mediatica, spingendo la procura di Genova ad avviare un’indagine per violenza sessuale aggravata.

Come di consueto, non mancheranno il “maestro delle parole” Roberto Vecchioni, Giovanna Botteri con un approfondimento sulle proteste di Piazzale Corvetto, scaturite dalla tragica morte di Rami Elgalm, deceduto in un incidente stradale durante un inseguimento con i carabinieri, Alessandra Sardoni con il suo immancabile punto politico e Saverio Raimondo con la sua ironica rubrica “In Altre Parolacce”. E ancora, Jacopo Veneziani che, questa settimana, partendo dall’immagine di Sinner che liscia una pallina da golf, ci condurrà in un viaggio attraverso le palline rappresentate nell’arte, mentre il creator digitale Andrea Nuzzo, con le sue “parole della rete”, analizzerà le reazioni social legate a una delle notizie più discusse della settimana. A concludere la serata, il racconto della “Buonanotte” di Massimo Gramellini.

Streaming e tv

Dove vedere In altre parole in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 30 novembre 2024 – alle ore 20,35 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.