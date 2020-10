Imma Tataranni – Sostituto procuratore: il cast della quarta puntata

IMMA TATARANNI CAST – Questa sera, martedì 20 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore dal titolo “Rione Serra Venerdì” che vedrà la protagonista alle prese con un giallo molto intricato. Ma qual è il cast della quinta puntata della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Vanessa Scalera: Immacolata “Imma” Tataranni

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali

Barbara Ronchi: Diana De Santis

Carlo De Ruggieri: dottor Taccardi

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri

Dora Romano: mamma di Pietro

Lucia Zotti: mamma di Imma

Antonio Gerardi: don Mariano

Ester Pantano: Jessica Matarazzo

Monica Dugo: Maria Moliterni

Cesare Bocci: Saverio Romaniello

Nella puntata in onda oggi, 20 ottobre 2020, di Imma Tataranni (titolo: “Rione Serra Venerdì”) vedremo anche altri interpreti (cast): Monica Nappo (Stella Pisicchio), Roberta Spagnuolo (Eufemia Abate), Giada Laudicina (Cinzia), Marcello Romolo (Francesco Calenzano), Andrea Santacroce (Samuel), Shi Yang Shi (Zakary), Giuseppe Zeno (Gaetano De Nardis), Nicola Rignanese (Antonio Scaglione), Pier Giorgio Bellocchio (Giulio Bruno), Cesare Bocci (Saverio Romaniello), Annachiara Canaro (commessa orefice), Mario Capalbo (abitate di Grottole), Giulia Cifarelli (cliente anziana), Gianni D’Addario (barista), Annamaria De Luca (Porzia), Tanino De Rosa (Dino Bizzarri), Mario Faccia (macellaio), Julia Ferrara (Ilona), Nicola Saverio Fortunato (cantore), Antonello Iacovone (Vito Quaratino/padre di Stacchio), Ilir Jacellari (badante Nikolaus), Azzurra Martino (Nicoletta Mannarella), Irene Muscarà (Anna D’Avena), Eleonora Russo (Carmela Guarini), Alessandra Sarno (professoressa Todisco), Anna Terio (maestra Strammiello), Lia Trivisani (madre di Stacchio), Carlo Vetti (cliente anziano del bar), Sara Arnone (Imma a 15 anni), Pierfrancesco Calculli (compagno di scuola), Renato Coppola (amico di Bea e Valentina), Joshua Emanuele De Nicolò (Nicolas), Donato Iacovone (compagno di scuola), Giovanni Iacovone (compagno di scuola), Giada Ilarini (compagna di scuola), Giulia Martino (Stella a 15 anni), Gianni Pezzolla (bambino a scuola), Antonio Porro (Stacchio) e Domenico Scaringella (bambino a scuola).

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ma dove vedere la serie in tv e live streaming? La serie tv va in onda – in replica – in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguire tutte le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

