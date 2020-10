Imma Tataranni – Sostituto procuratore: il cast della quarta puntata

IMMA TATARANNI CAST – Questa sera, 13 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore dal titolo “Maltempo” che vedrà la protagonista alle prese con un giallo molto intricato. Ma qual è il cast della quarta puntata della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Vanessa Scalera: Immacolata “Imma” Tataranni

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali

Barbara Ronchi: Diana De Santis

Carlo De Ruggieri: dottor Taccardi

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri

Dora Romano: mamma di Pietro

Lucia Zotti: mamma di Imma

Antonio Gerardi: don Mariano

Ester Pantano: Jessica Matarazzo

Monica Dugo: Maria Moliterni

Cesare Bocci: Saverio Romaniello

Nella puntata in onda oggi, 13 ottobre 2020, di Imma Tataranni (titolo: “Maltempo”) vedremo anche altri interpreti (cast): Angela Curri (Maddalena Bartoli), Gianni Lillo (Capozzo), Giulia Vecchio (Donata Miulli), Ilaria Brusadelli (Penelope), Giada Laudicina (Cinzia), Giuseppe Ragone (giornalista Zazza), Andrea Santacroce (Samuel), Shi Yang Shi (Zakary), Pietro Naglieri (maresciallo Caramanna), Celeste Casciaro (Rosanna, madre di Donata), Francesco Foti (Luigi Lombardi), Francesco Abbondanza (chef Mirko Palazzi), Stefano Azzarone Golia (responsabile produzione casting), Abdelkader B. Wannas Badri (venditore di rose), Polina Brasovan (aspirante attrice), Massimo Cagnina (signor Divella), Nicola Ciccariello (Bakunin), Luca Cuscianna (venditore di olive), Umberto De Leo (viaggiatore in autobus), Annamaria De Luca (Porzia), Cosimo Frascella (cameriere Luciano Lauria), Cosimo Damiano Frascella (anziano fuori dal bar), Ilir Jacellari (badante Nikolaus), Maurizio Jiritano (avvocato di Maddalena), Angelina Nicoletti (signora fuori dalla maciaria), Veronica Notturni (aspirante attrice), Camillo Paladino (anziano fuori dal bar), Alessandro Quinci (portiere), Fenicia Rocco (segretaria di Lombardi), Alessandra Sarno (professoressa Todisco), Simonetta Solder (Chiara Latronico), Tina Tempesta (Nunziatina Santarcangelo), Massimo Urbani (assistente casting) e Antonio Valente (anziano fuori dal bar), Guendalina Losito (Bea)

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ma dove vedere la serie in tv e live streaming? La serie tv va in onda – in replica – in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguire tutte le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

