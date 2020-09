Imma Tataranni – L’estate del dito: trama, cast e streaming della serie tv

Questa sera, martedì 22 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica il primo episodio di Imma Tataranni – Sostituto procuratore dal titolo “L’estate del dito”. La serie racconta le avventure di Immacolata Tataranni, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera (Basilicata). Donna forte, determinata e piena di risorse, non fa sconti a nessuno né sul luogo di lavoro né in famiglia; tuttavia possiede un lato dolce e ironico che solo di tanto in tanto lascia emergere. Avendo dovuto faticare molto per raggiungere la posizione che occupa, crede tenacemente nei valori della giustizia ed è perciò incorruttibile. Nelle sue indagini attraverso la Basilicata e dintorni, Imma verrà affiancata in particolare dal timido ed efficiente Ippazio Calogiuri, e da molti altri curiosi personaggi. Ma qual è la trama dell’episodio di oggi? E il cast? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Imma Tataranni trascorre le vacanze estive a Metaponto in compagnia di famiglia e colleghi. Quando però nota un dito mozzato e tatuato galleggiare in mare, interrompe immediatamente le vacanze per avvertire la Procura. Qui conosce il nuovo procuratore capo Alessandro Vitali, col quale si scambia una prima impressione non proprio positiva, e ritrova il giovane appuntato carabiniere Ippazio Calogiuri, già messosi al lavoro. Dopo aver contattato diversi ospedali che non hanno saputo dargli delle risposte, Ippazio pensa che il dito possa essere un oggetto di scena del film su Gesù che stanno girando a Metaponto con protagonista Sergio Covaser, denunciato qualche anno prima per aver picchiato una prostituta. Qualche giorno dopo viene rinvenuto un braccio femminile in un acquapark di Tursi, così Imma chiede ad uno scettico Vitali di affidarle il caso. Secondo il medico legale Taccardi la donna era già morta prima che le amputassero il braccio, che presenta alcuni tatuaggi riconducibili a quelli del dito mozzato. Ippazio riceve una telefonata da un ospedale di Taranto e viene a sapere che una certa Nunzia Campanile di Bernalda qualche giorno prima si era presentata al Pronto Soccorso senza un dito…

Imma Tataranni: il cast

Abbiamo visto la trama dell’episodio L’estate al dito di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Vanessa Scalera: Immacolata “Imma” Tataranni

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali

Barbara Ronchi: Diana De Santis

Carlo De Ruggieri: dottor Taccardi

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri

Dora Romano: mamma di Pietro

Lucia Zotti: mamma di Imma

Antonio Gerardi: don Mariano

Ester Pantano: Jessica Matarazzo

Monica Dugo: Maria Moliterni

Cesare Bocci: Saverio Romaniello

Nella puntata in onda oggi, 22 settembre 2020, di Imma Tataranni (titolo: “L’estate al dito”) vedremo anche altri interpreti (cast): Anna Rita Colucci (Nunzia Campanile), Michele De Virgilio (Simone Vaccaro), Arianna Sorrentino (Leila), Giampaolo Morelli (Sergio Covaser), Giuseppe Ragone (giornalista Zazza), Elvira Zingone (Maria), Annamaria De Luca (Porzia), Fiorenza Armaiuoli (barista del Lido delle Sirene), Anna Rita Del Piano (estetista Elisa), Roberto Galano (Rinaldi), Eustachio Guida (bagnino Andrea), Licia Lanera (Anna Speranza), Chiara Lo Staglio (commessa), Antonio Montemurro (signor De Ruggeri), Ivana Pantaleo (viaggiatrice), Gianni Parisi (giudice Eugenio Romaniello), Saverio Pietracito (proprietario della latteria), Maria Rosaria Rizzi (moglie di Eugenio Romaniello), Maria Rosaria Russo (signora Vega), Thomas Semeraro (buttafuori), Michele Sinisi (Marco Speranza), Federico Tocci (direttore di produzione), Guendalina Losito (Bea).

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Imma Tataranni – Sostituto procuratore? Stasera vedremo il primo episodio dei sei in programma da oggi per i prossimi sei martedì. L’ultimo episodio dovrebbe quindi andare in onda il 27 ottobre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: martedì 22 settembre 2020

Seconda puntata: martedì 29 settembre 2020

Terza puntata: martedì 6 ottobre 2020

Quarta puntata: martedì 13 ottobre 2020

Quinta puntata: martedì 20 ottobre 2020

Sesta puntata: martedì 27 ottobre 2020

Streaming e tv

Dove vedere Imma Tataranni – Sostituto procuratore in tv e live streaming? La serie tv va in onda – in replica – in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguire tutte le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

