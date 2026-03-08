Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:36
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Imma Tataranni 5: quante puntate, durata, quando finisce

Immagine di copertina
AGF
di Redazione TPI

Imma Tataranni 5: quante puntate, durata, quando finisce

Quante puntate sono previste per Imma Tataranni 5? La serie con protagonista Vanessa Scalera va in onda in prima serata per quattro puntate a partire dall’8 marzo 2026. Appuntamento ogni domenica su Rai 1 alle ore 21.30. Nata dalla penna di Mariolina Venezia – che partecipa all’adattamento televisivo dei suoi romanzi – Imma Tataranni è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della fiction Rai. Giunta alla quinta stagione, la serie tv in quattro puntate – prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission, in onda da domenica 8 marzo in prima serata su Rai 1 – riporta Vanessa Scalera nei panni colorati e stravaganti del celebre sostituto procuratore della Repubblica di Matera. Vediamo insieme la programmazione completa.

  • Prima puntata: 8 marzo 2026
  • Seconda puntata: 15 marzo 2026
  • Terza puntata: 22 marzo 2026
  • Quarta puntata: 29 marzo 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Imma Tataranni 5? Appuntamento in prima visione dall’8 marzo 2026 alle ore 21.30, subito dopo Affari Tuoi. La durata è di circa due ore, fino alle 23.30, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere Imma Tataranni 5 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 dall’8 marzo 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 marzo 2026
TV / Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 8 marzo 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 marzo 2026
TV / Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 8 marzo 2026
TV / Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Imma Tataranni 5: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
TV / Ascolti tv sabato 7 marzo: Sanremo Top, C’è Posta per Te, Banana Joe
TV / Messa in tv 8 marzo 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Sanremo Top: le anticipazioni (cantanti e ospiti) della prima puntata
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti dell’ottava puntata, 7 marzo
TV / Caccia all’agente Freegard: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca