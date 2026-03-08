Imma Tataranni 5: quante puntate, durata, quando finisce

Quante puntate sono previste per Imma Tataranni 5? La serie con protagonista Vanessa Scalera va in onda in prima serata per quattro puntate a partire dall’8 marzo 2026. Appuntamento ogni domenica su Rai 1 alle ore 21.30. Nata dalla penna di Mariolina Venezia – che partecipa all’adattamento televisivo dei suoi romanzi – Imma Tataranni è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della fiction Rai. Giunta alla quinta stagione, la serie tv in quattro puntate – prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission, in onda da domenica 8 marzo in prima serata su Rai 1 – riporta Vanessa Scalera nei panni colorati e stravaganti del celebre sostituto procuratore della Repubblica di Matera. Vediamo insieme la programmazione completa.

Prima puntata: 8 marzo 2026

Seconda puntata: 15 marzo 2026

Terza puntata: 22 marzo 2026

Quarta puntata: 29 marzo 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Imma Tataranni 5? Appuntamento in prima visione dall’8 marzo 2026 alle ore 21.30, subito dopo Affari Tuoi. La durata è di circa due ore, fino alle 23.30, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere Imma Tataranni 5 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 dall’8 marzo 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.