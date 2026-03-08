Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 8 marzo

Questa sera, 8 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la prima puntata di Imma Tataranni 5, la serie con protagonista Vanessa Scalera in onda dalle ore 21.30. Ma quali sono le anticipazioni di stasera? In tutto sono previste quattro puntate. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Come nelle precedenti stagioni, questa – scritta da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone, Filippo Gili, con la collaborazione di Francesco Amato – alterna le indagini sui gialli di puntata con le vicende umane e familiari di Imma Tataranni, alle prese con cambiamenti, sfide e un’inedita solitudine. «In un’epoca di arroganza e sopraffazione, il messaggio che portano i nostri film è che bisogna restare uniti, che nessuno si salva da solo», dichiara il regista Francesco Amato. Ma Imma, con una figlia ormai indipendente e un marito dal quale ha deciso di separarsi, si ritrova sola, senza più punti di riferimento. Pietro (Massimiliano Gallo) è altrove, totalmente preso da una nuova opportunità professionale.

Imma Tataranni 5: cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? Nel cast si confermano, oltre alla protagonista Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggeri) e Barbara Ronchi (la cancelliera Diana De Santis). Al fianco dei protagonisti tornano, oltre a Valentina (Alice Azzariti), la suocera di Imma (Dora Romano), la mamma di Imma (Lucia Zotti) e ancora Antonio Lamacchia (Nando Irene), il Dott. Taccardi (Carlo De Ruggieri) e l’archivista Maria Moliterni (Moniga Dugo). Entra nel cast anche Lodo Guenzi (Edoardo Fossati), giovane genio della new economy e nuovo capo di Pietro.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 8 marzo 2026
TV / Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Imma Tataranni 5: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
Ti potrebbe interessare
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 8 marzo 2026
TV / Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Imma Tataranni 5: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
TV / Ascolti tv sabato 7 marzo: Sanremo Top, C’è Posta per Te, Banana Joe
TV / Messa in tv 8 marzo 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Sanremo Top: le anticipazioni (cantanti e ospiti) della prima puntata
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti dell’ottava puntata, 7 marzo
TV / Caccia all’agente Freegard: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Nanny McPhee – Tata Matilda: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Banana Joe: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca