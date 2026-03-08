Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 8 marzo

Questa sera, 8 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la prima puntata di Imma Tataranni 5, la serie con protagonista Vanessa Scalera in onda dalle ore 21.30. Ma quali sono le anticipazioni di stasera? In tutto sono previste quattro puntate. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Come nelle precedenti stagioni, questa – scritta da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone, Filippo Gili, con la collaborazione di Francesco Amato – alterna le indagini sui gialli di puntata con le vicende umane e familiari di Imma Tataranni, alle prese con cambiamenti, sfide e un’inedita solitudine. «In un’epoca di arroganza e sopraffazione, il messaggio che portano i nostri film è che bisogna restare uniti, che nessuno si salva da solo», dichiara il regista Francesco Amato. Ma Imma, con una figlia ormai indipendente e un marito dal quale ha deciso di separarsi, si ritrova sola, senza più punti di riferimento. Pietro (Massimiliano Gallo) è altrove, totalmente preso da una nuova opportunità professionale.

Imma Tataranni 5: cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? Nel cast si confermano, oltre alla protagonista Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggeri) e Barbara Ronchi (la cancelliera Diana De Santis). Al fianco dei protagonisti tornano, oltre a Valentina (Alice Azzariti), la suocera di Imma (Dora Romano), la mamma di Imma (Lucia Zotti) e ancora Antonio Lamacchia (Nando Irene), il Dott. Taccardi (Carlo De Ruggieri) e l’archivista Maria Moliterni (Moniga Dugo). Entra nel cast anche Lodo Guenzi (Edoardo Fossati), giovane genio della new economy e nuovo capo di Pietro.