Imma Tataranni 4: il cast (attori e personaggi) della serie

Qual è il cast di Imma Tataranni 4? La quarta stagione della popolare fiction con protagonista Vanessa Scalera va in onda in prima serata e in prima visione dal 23 febbraio 2025. In tutto sono previsti quattro episodi. La serie è tratta dai romanzi di successo di Mariolina Venezia. Nel nuovo capitolo ritroveremo molti dei volti storici della serie, insieme a qualche new entry. Vediamo insieme il cast di Imma Tataranni 4.

Vanessa Scalera nei panni di Imma Tataranni

Massimiliano Gallo è Pietro De Ruggeri

Alessio Lapice nel ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri

Barbara Ronchi interpreta Diana De Santis

Alice Azzariti è Valentina De Ruggeri

Carlo Buccirosso torna come Alessandro Vitali

Carlo De Ruggieri veste i panni del dottor Taccardi

Ester Pantano è Jessica Matarazzo

Dora Romano interpreta Melina De Ruggieri

Lucia Zotti nel ruolo di Brunella Tataranni

Monica Dugo è Maria Moliterni

Cesare Bocci veste i panni di Saverio Romaniello

Antonio Gerardi interpreta don Mariano Licinio

Anticipazioni

Abbiamo visto il cast di Imma Tataranni 4, ma quali sono le anticipazioni? La quarta stagione si focalizzerà sul triangolo tra Imma (Vanessa Scalera), Pietro (Massimiliano Gallo) e Calogiuri (Alessio Lapice). Nella terza stagione Pietro ha tradito Imma con Sara (Sara Drago), ma anche Imma lo ha tradito, con un appassionato bacio a Calogiuri.

La quarta stagione, quindi, racconterà la crisi tra marito e moglie, in cui resterà inevitabilmente coinvolta Valentina (Alice Azzariti) che, nel frattempo, scopre le difficoltà della vita universitaria ma non nasconde le difese nei confronti del padre. Per Imma, quindi, gli ostacoli saranno molteplici: da una parte Calogiuri che si è dichiarato, dall’altra la crisi con Pietro e anche le difficoltà di ritrovare la fiducia da parte della figlia. Senza dimenticare i casi che in quel di Matera e dintorni la porteranno a indagare e a cercare di risolvere complicati delitti.