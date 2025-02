Imma Tataranni 4: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 23 febbraio

Questa sera, 23 febbraio 2025, va in onda la prima puntata della serie Imma Tataranni 4. La serie giunta alla quarta stagione va in onda in prima visione alle ore 21.30. La fiction con protagonista Vanessa Scalera va in onda per quattro puntate. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

Imma Tataranni continuerà a risultare scomparsa agli occhi delle persone che tengono a lei, tranne per Diana: il sostituto procuratore di Matera infatti si trova proprio nell’appartamento della sua amica e collega, in cui è ospite. Imma si è allontanata a causa della crisi matrimoniale con Pietro: la protagonista aveva infatti scoperto che suo marito l’aveva tradita con Sara e, affranta, si è lasciata andare alla passione con Calogiuri.

Mentre tutti cercano Imma, ci sarà spazio per le vicende di Valentina – figlia di Pietro – che sarà concentrata sugli studi in giurisprudenza con lo scopo di seguire le orme di sua madre. Nel frattempo, Brunella verrà assistita da Salvatore: non sappiamo ancora se la donna verrà messa al corrente della scomparsa di sua figlia Imma o se Pietro preferirà non allarmarla. Non ci resta che attendere la prima puntata di Imma Tataranni 4 per scoprire quanto durerà la fuga della protagonista e se tutte le vicende verranno risolte.

Imma Tataranni 4: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Imma Tataranni 4? Nel nuovo capitolo ritroveremo molti dei volti storici della serie, insieme a qualche new entry. Vediamo insieme il cast di Imma Tataranni 4.