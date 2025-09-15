Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica)

Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la quarta e ultima puntata di Imma Tataranni 3, terza stagione della fortunata serie tv con protagonista Vanessa Scalera. Alla regia ancora una volta Francesco Amato, che aveva già diretto la prima, ora affiancato da Kiko Rosati. Il soggetto di serie è di Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola e Pierpaolo Pirone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sara, la paleontologa che Pietro sta frequentando, viene uccisa. Dalle indagini emerge la relazione appena nata tra lei e Pietro, primo indiziato perché con lei nel Museo archeologico la sera dell’omicidio. Imma è profondamente ferita dalla scoperta. Non può occuparsi del caso, chiede quindi un periodo di aspettativa ma cerca nonostante tutto di aiutare Pietro. Calogiuri insiste nella sua indagine segreta sul reale mandante dell’attentato contro Romaniello. Dagli elementi raccolti sembra che a ordinare l’esecuzione sia stato l’imprenditore in odore di mafia Cenzino Latronico. Ma come è possibile se l’uomo è morto venti anni prima? Si tratta di un fantasma che irrompe nella vita privata della Tataranni attraverso una rivelazione fatta dalla madre di Imma in un momento di lucidità. Intanto, Imma scopre il vero colpevole dell’omicidio di Sara, salvando così il marito, ma non il matrimonio. E decide di affrontare anche Calogiuri, che le rivelerà una verità incredibile che la tocca in prima persona.

Imma Tataranni 3: il cast (attori)

Abbiamo visto la trama di Imma Tataranni 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vanessa Scalera: Imma Tataranni

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma e sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo

Martina Catuzzi: Laura Bartolini, carabiniere

Streaming e diretta tv

Dove vedere Imma Tataranni 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica stasera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.