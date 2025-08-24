Icona app
TV

Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)

di Anton Filippo Ferrari
Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)

Questa sera, domenica 24 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata di Imma Tataranni 3, terza stagione della fortunata serie tv con protagonista Vanessa Scalera. Alla regia ancora una volta Francesco Amato, che aveva già diretto la prima, ora affiancato da Kiko Rosati. Il soggetto di serie è di Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola e Pierpaolo Pirone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sono passati alcuni mesi dall’agguato in cui Saverio Romaniello ha perso la vita e il maresciallo Ippazio Calogiuri, colpito da una pallottola, è entrato in coma. Imma lo va a trovare ogni giorno in ospedale nonostante i suoi innumerevoli impegni. In Procura può contare solo su un volenteroso Capozza e su Diana, che inizia a collaborare con lei sempre più attivamente. Per quel che riguarda la famiglia: la figlia Valentina ha deciso, non senza conflitti con la madre, di andare a studiare Lingue orientali a Napoli dove anche il suo ragazzo, Gabriele, è tornato a vivere. Con Pietro, il marito, sembra essere tornata la serenità. Almeno fino a che Calogiuri, inaspettatamente, si risveglia dal coma. Proprio il giorno prima di essere trasferito in un centro specializzato a Venezia, il maresciallo riapre gli occhi e scopre che non ricorda nulla, nemmeno del suo amore proibito per Imma. Intanto Imma indaga sull’omicidio di un imprenditore alberghiero, grande amico di Gianni Morandi. È proprio il cantante bolognese a scoprire il cadavere e con le sue rivelazioni indirizza subito gli inquirenti verso il possibile colpevole. Nel frattempo, Pietro conosce in palestra Sara, giovane e brillante paleontologa.

Imma Tataranni 3: il cast (attori)

Abbiamo visto la trama di Imma Tataranni 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Vanessa Scalera: Imma Tataranni
  • Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma
  • Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini
  • Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro
  • Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma e sua ex compagna di classe
  • Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale
  • Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto
  • Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma
  • Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma
  • Cesare Bocci: Saverio Romaniello
  • Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo
  • Martina Catuzzi: Laura Bartolini, carabiniere

Streaming e diretta tv

Dove vedere Imma Tataranni 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
