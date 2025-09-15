Imma Tataranni 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata (replica)

Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la quarta e ultima puntata di Imma Tataranni 3, terza stagione della fortunata serie tv con protagonista Vanessa Scalera. Alla regia ancora una volta Francesco Amato, che aveva già diretto la prima, ora affiancato da Kiko Rosati. Il soggetto di serie è di Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola e Pierpaolo Pirone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda stasera alle ore 21,30 su Rai 1.

Imma Tataranni 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Location

Dove è stata girata (location) Imma Tataranni 3? Come per le precedenti stagioni, Matera, città proclamata dall’Unesco patrimonio dell’umanità, continua a essere la scenografia incantevole della serie, ispiratrice anche di storie e personaggi. La serie viaggia con Imma nei celebri Sassi come nella frazione agricola La Martella, nella gravina di Laterza, suggestivo canyon in provincia di Taranto, come nelle sale del Museo Archeologico Nazionale Ridola. Restituendo uno spaccato attuale della città che non dimentica il suo passato.