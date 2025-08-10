Imma Tataranni 2 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata

Questa sera, domenica 10 agosto 2025, alle ore 21,25 su Rai 1 torna in replica la settima puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda stagione della fiction record d’ascolti con protagonista Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella settima puntata in onda (in replica) stasera, dal titolo “Angelo o diavolo“, si scopre qual è la pedina di scambio che Romaniello ha dato a Imma. Infatti, per uscire dal carcere e godere dei vantaggi sulla base della legge che tutela i pentiti, Romaniello ha giocato la carta “testa di Mazzocca“, vale a dire il capo della cosca ndranghetista a cui lo stesso Romaniello si era aggregato. Nel momento in cui il boss viene ammanettato, si affretta a dire al Sostituto Procuratore che chi l’ha venduto è un serpente a sonagli. Imma incassa l’avvertimento non richiesto e neanche tanto inaspettato. È consapevole del fatto che Romaniello ha fatto arrestare Mazzocca per tornaconto personale e non per amore di giustizia. Per Imma nulla è semplice, neanche nella sfera privata. Deve ritrovare un equilibrio con Pietro che è tornato a casa. Brunella, al contempo, si è decisa a essere affidata a una RSA. Proprio lì, però, viene brutalmente uccisa una vecchia amica di Brunella: Sebastiana. Cercando di scoprire chi sia l’assassino, Imma si trova a tu per tu con i nodi tra Calogiuri e Jessica, che vengono al pettine e fanno emergere una verità a dir poco spiazzante.

Cast

Ma qual è il cast di Imma Tataranni 2? Nella seconda stagione della fiction di Rai 1 tornano i protagonisti più amati a cominciare da Vanessa Scalera, nei panni dell’integerrima magistrata lucana, creata della scrittrice Mariolina Venezia. Tra le novità l’arrivo in procura della carabiniera Laura Bartolini (Martina Catuzzi). Con lei Imma percorrerà in lungo in largo per la Basilicata, andando a stanare di persona i sospettati, invece di convocarli in procura. Di seguito tutti gli attori del cast di Imma Tataranni 2 e i rispettivi personaggi interpretati.

Vanessa Scalera: Imma Tataranni, la protagonista

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma nonché sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Ester Pantano: Jessica Matarazzo, agente di Polizia

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello, invischiati in alcune vicende poco legali

Paolo Sassanelli: Emanuele “Manolo” Pentasuglia

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo

Nel cast anche Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio. Alla regia della seconda stagione di Imma Tataranni ritroviamo Francesco Amato, che aveva già diretto la prima. La sceneggiatura è invece stata scritta da Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo. La serie è una produzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli.