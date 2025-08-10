Imma Tataranni 2 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata
Questa sera, domenica 10 agosto 2025, alle ore 21,25 su Rai 1 torna in replica la settima puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda stagione della fiction record d’ascolti con protagonista Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Nella settima puntata in onda (in replica) stasera, dal titolo “Angelo o diavolo“, si scopre qual è la pedina di scambio che Romaniello ha dato a Imma. Infatti, per uscire dal carcere e godere dei vantaggi sulla base della legge che tutela i pentiti, Romaniello ha giocato la carta “testa di Mazzocca“, vale a dire il capo della cosca ndranghetista a cui lo stesso Romaniello si era aggregato. Nel momento in cui il boss viene ammanettato, si affretta a dire al Sostituto Procuratore che chi l’ha venduto è un serpente a sonagli. Imma incassa l’avvertimento non richiesto e neanche tanto inaspettato. È consapevole del fatto che Romaniello ha fatto arrestare Mazzocca per tornaconto personale e non per amore di giustizia. Per Imma nulla è semplice, neanche nella sfera privata. Deve ritrovare un equilibrio con Pietro che è tornato a casa. Brunella, al contempo, si è decisa a essere affidata a una RSA. Proprio lì, però, viene brutalmente uccisa una vecchia amica di Brunella: Sebastiana. Cercando di scoprire chi sia l’assassino, Imma si trova a tu per tu con i nodi tra Calogiuri e Jessica, che vengono al pettine e fanno emergere una verità a dir poco spiazzante.
Cast
Ma qual è il cast di Imma Tataranni 2? Nella seconda stagione della fiction di Rai 1 tornano i protagonisti più amati a cominciare da Vanessa Scalera, nei panni dell’integerrima magistrata lucana, creata della scrittrice Mariolina Venezia. Tra le novità l’arrivo in procura della carabiniera Laura Bartolini (Martina Catuzzi). Con lei Imma percorrerà in lungo in largo per la Basilicata, andando a stanare di persona i sospettati, invece di convocarli in procura. Di seguito tutti gli attori del cast di Imma Tataranni 2 e i rispettivi personaggi interpretati.
- Vanessa Scalera: Imma Tataranni, la protagonista
- Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma
- Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini
- Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro
- Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma nonché sua ex compagna di classe
- Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale
- Ester Pantano: Jessica Matarazzo, agente di Polizia
- Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto
- Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma
- Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma
- Cesare Bocci: Saverio Romaniello, invischiati in alcune vicende poco legali
- Paolo Sassanelli: Emanuele “Manolo” Pentasuglia
- Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo
Nel cast anche Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio. Alla regia della seconda stagione di Imma Tataranni ritroviamo Francesco Amato, che aveva già diretto la prima. La sceneggiatura è invece stata scritta da Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo. La serie è una produzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli.