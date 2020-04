Il Volo – Un’avventura straordinaria: gli ospiti del concerto su Rai 1

IL VOLO UN’AVVENTURA STRAORDINARIA OSPITI – Questa sera, 14 aprile 2020, va in onda su Rai 1 il concerto evento Il Volo – Un’avventura straordinaria. Una grande serata di musica in compagnia del trio di giovani tenori popolari in tutto il mondo composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. La Rai infatti in questo periodo difficile legato all’emergenza Coronavirus ha deciso di riproporre alcuni dei programmi più amati dal pubblico, aiutando così gli italiani ad affrontare la quarantena restando a casa.

Tutto quello che c’è da sapere su Il Volo – Un’avventura straordinaria

Il concerto in onda stasera si è tenuto all’Arena di Verona il 21 settembre 2015, e ha rappresentato la chiusura del tour italiano di quell’anno de Il Volo. A condurre la serata è stato Carlo Conte. Oltre al trio anche molti altri ospiti e cantanti che hanno duettato con loro.

Un concerto-evento, prodotto da Ballandi, Friends&Partners, con la Direzione Artistica di Michele Torpedine, durante il quale verrà proposto un repertorio composto dai brani più intensi della tradizione italiana e d’Oltreoceano e dai singoli de Il Volo famosi in tutto il mondo: da “Grande Amore”, brano vincitore del 65° Festival di Sanremo, ai classici della tradizione “My Way” e “O’ sole mio”.

Ma quali sono gli ospiti del programma Il Volo – Un’avventura straordinaria? L’appuntamento è per stasera, 14 aprile 2020, dalle 21.25 su Rai 1. La serata, condotta da Carlo Conti, vedrà alternarsi sul palco dell’Arena di Verona oltre a Il Volo ospiti speciali come Francesco De Gregori, Francesco Renga, Lorenzo Fragola e con la partecipazione di Giancarlo Giannini.

Il Volo – Un’avventura straordinaria ospiti: la scaletta

Il trio de Il Volo ha deciso per l’occasione di proporre un repertorio che rappresenta un mix tra una selezione di indimenticabili classici della musica italiana e internazionale e i suoi più grandi successi (compreso il brano vincitore del 65esimo Festival di Sanremo, Grande amore). Ecco la scaletta completa del concerto stasera su Rai 1:

Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

Il mondo (Jimmy Fontana)

Io che non vivo senza te (Pino Donaggio)

L’amore si muove (Il Volo)

L’immensità (cover di Don Backy registrata in momenti diversi sia da Francesco Renga che Il Volo)

Ciao Ciao Bambina (Domenico Modugno)

Piero Barone E Lucevan le stelle, dalla Tosca / Granada (Claudio Villa)

Gianluca Ginoble canta Can’t help falling in love (Elvis Presley) / Quando l’amore diventa poesia (Orietta Berti – Massimo Ranieri) / Canzone per te (Sergio Endrigo)

Ignazio Boschetto al piano canta e suona Napul’è + Quanno Chiove

Tornerà l’amore (Il Volo)

Ancora (Eduardo De Crescenzo)

Sempre per sempre (di Francesco De Gregori con Il Volo)

Why Why Why Delilah (Tom Jones)

Beautiful that way (La vita è bella) (NOA)

Io ti proteggerò (Il Volo)

La vita (Elio Gandolfi)

The best day of my life (inedito con Lorenzo Fregola)

Elvis Presley (Surrender)

O sole mio

Grande amore

