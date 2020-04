Il Volo – Un’avventura straordinaria, su Rai 1 il concerto evento del trio musicale all’Arena di Verona

Questa sera, martedì 14 aprile 2020, in prima serata su Rai 1 torna, per intrattenere gli italiani ancora in emergenza Coronavirus, il concerto evento de Il Volo, giovane trio musicale composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. L’evento per la tv, che si è tenuto il 21 settembre 2015, ha rappresentato la chiusura del tour italiano di quell’anno, il quale ha visto il gruppo girare per tantissime piazze e palchi delle città italiane, dal Nord al Sud del Paese. Alla conduzione della serata, riproposta sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, Carlo Conti. Ospiti eccezionali, invece, Francesco De Gregori, Francesco Renga, Lorenzo Fragola e Giancarlo Giannini. Ma vediamo qui di seguito qualche anticipazione del concerto evento, dedicata soprattutto a chi non aveva avuto occasione di ascoltare Il Volo nel 2015.

Gli ospiti de Il Volo un’Avventura straordinaria

Il Volo concerto: la scaletta delle canzoni

Lo show – prodotto da Ballandi, Friends&Partners con la direzione Artistica di Michele Torpedine – vede dunque protagonista il trio italiano che ha conquistato un vastissimo pubblico, il quale ha scelto un repertorio che rappresenta un mix tra una selezione di indimenticabili classici della musica italiana e internazionale e i suoi più grandi successi (compreso il brano vincitore del 65esimo Festival di Sanremo, Grande amore). Ecco la scaletta completa del concerto:

Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

Il mondo (Jimmy Fontana)

Io che non vivo senza te (Pino Donaggio)

L’amore si muove (Il Volo)

L’immensità (cover di Don Backy registrata in momenti diversi sia da Francesco Renga che Il Volo)

Ciao Ciao Bambina (Domenico Modugno)

Piero Barone E Lucevan le stelle, dalla Tosca / Granada (Claudio Villa)

Gianluca Ginoble canta Can’t help falling in love (Elvis Presley) / Quando l’amore diventa poesia (Orietta Berti – Massimo Ranieri) / Canzone per te (Sergio Endrigo)

Ignazio Boschetto al piano canta e suona Napul’è + Quanno Chiove

Tornerà l’amore (Il Volo)

Ancora (Eduardo De Crescenzo)

Sempre per sempre (di Francesco De Gregori con Il Volo)

Why Why Why Delilah (Tom Jones)

Beautiful that way (La vita è bella) (NOA)

Io ti proteggerò (Il Volo)

La vita (Elio Gandolfi)

The best day of my life (inedito con Lorenzo Fregola)

Elvis Presley (Surrender)

O sole mio

Grande amore

Il Volo concerto: come vederlo in diretta tv e in streaming

Dove vedere Il Volo in concerto all’Arena di Verona? La serata evento va in onda questa sera – martedì 14 aprile 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il concerto in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

