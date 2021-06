Il Volo – Tributo a Ennio Morricone streaming e diretta tv: dove vedere il concerto

Questa sera, sabato 5 giugno, Il Volo aprirà il 2021 dell’Arena di Verona con un esclusivo concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morricone, un vero e proprio tributo che verrà trasmesso in diretta in prima serata su Rai 1 (a partire dalle ore 21,25) e vedrà la partecipazione speciale del Maestro Andrea Morricone e di tanti artisti. Dove vedere Il Volo – Tributo a Ennio Morricone in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In diretta tv

Il concerto evento sarà trasmesso dall’Arena di Verona in diretta tv su Rai 1 oggi, 5 giugno 2021, a partire dalle ore 21,25.

Il Volo – Tributo a Ennio Morricone streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il Tributo a Ennio Morricone, ma le anticipazioni? Quello di stasera è il primo concerto in diretta televisiva di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che, non solo celebreranno il Maestro, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, ma presenteranno la serata con una conduzione ironica e vivace che contraddistingue i loro oltre 10 anni di amicizia. L’orchestra sarà diretta dal Maestro Marcello Rota. Questo viaggio emozionante, dentro l’arte e la musica del più geniale compositore del Novecento, farà il giro del mondo, trasmesso negli Stati Uniti dal prestigioso network PBS.