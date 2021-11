Il Volo – Tributo a Ennio Morricone: ospiti, scaletta, canzoni, durata, streaming Rai 1

Questa sera, mercoledì 10 novembre 2021, su Rai 1 va in onda in replica il concerto evento Il Volo – Tributo a Ennio Morricone. I tre giovani tenori, conosciuti e amati in tutto il mondo, celebrano in tv in grande Maestro, Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori della scena italiana e internazionale. Un viaggio nelle sue musiche e canzoni, accompagnati da tanti ospiti. Un tributo che Rai 1 aveva mandato per la prima volta in onda a giugno e che ha deciso di riproporre questa sera, 10 novembre 2021, in prima serata dalle 21.25 nel giorno della nascita del compositore, scomparso poco più di un anno fa. Di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Ospiti e scaletta

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in questo concerto-evento dall’Arena di Verona non solo hanno celebrato il Maestro Morricone, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, ma sono stati i presentatori della serata, con una conduzione ironica e vivace che contraddistingue i loro oltre 10 anni di amicizia. L’orchestra è diretta dal Maestro Marcello Rota. Questo viaggio emozionante, dentro l’arte e la musica del più geniale compositore del Novecento, ha fatto il giro del mondo, e infatti è stato trasmesso negli Stati Uniti dal prestigioso network PBS.

Ma quali saranno gli ospiti dell’evento Il Volo – Tributo a Ennio Morricone? Stasera vedremo Andrea Morricone, Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli. Vediamo adesso quella che dovrebbe essere la scaletta del concerto di stasera ospitato all’Arena di Verona.

Estasi dell’Oro (Il Buono il Brutto e il Cattivo)

Your Love (C’era una volta il West)

Nessun Dorma (Turandot)

Se Telefonando (ft Laura Chiatti)

Il Mondo (ft Riccardo Cocciante)

Quando finisce un amore (Riccardo Cocciante solo al piano)

Se (Nuovo Cinema Paradiso)

Metti una sera a cena ft Nina Zilli, al piano Raphael Gualazzi

O Sole Mio

Grande Amore

Here’s to you (Sacco e Vanzetti)

E più ti penso

Your Song di Elton John (Gianluca Ginoble solo)

No puede ser nuova: Piero Barone (flauto Andrea Griminelli)

Listen: Ignazio Boschetto (sassofono Julian Iorio)

Nella fantasia

Nel blu, dipinto di blu

Mission

Un amore così grande

My Way

I colori dell’Amore

Libiamo ne’ lieti calici (La Traviata)

Estasi Dell’Oro reprise

Conradiana

A che ora inizia e durata

Ma quanto dura (durata) Il Volo Tributo a Ennio Morricone? Il concerto in replica su Rai 1 avrà inizio alle ore 21,25 di oggi, 10 novembre 2021, e la conclusione è prevista intorno alla mezzanotte. La durata prevista è quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo – Tributo a Ennio Morricone in diretta tv e live streaming? Il concerto evento sarà trasmesso dall’Arena di Verona in diretta tv su Rai 1 oggi, 10 novembre 2021, a partire dalle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.