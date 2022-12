A che ora inizia Il Volo, Natale a Gerusalemme e quanto dura (durata): orario Canale 5

A che ora inizia Il Volo, Natale a Gerusalemme e quanto dura (durata) su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la messa in onda dell’evento è in programma sul principale canale Mediaset oggi, sabato 24 dicembre 2022, dalle ore 21,30 alle ore 00,10. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 40 minuti.

Dove vedere Il Volo, Natale a Gerusalemme in diretta tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda stasera – 24 dicembre 2022 – dalle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Scaletta

Abbiamo visto a che ora inizia e quanto dura Il Volo, Natale a Gerusalemme, ma qual è la scaletta del concerto in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la scaletta è top secret. Con Il Volo troveremo poi l’accompagnamento musicale dell’Orchestra Filarmonica della Franciacorta. La formazione di musicisti ha di recente lavorato anche al fianco di Renato Zero e ha lunga esperienza sia nell’esecuzione dei classici del Natale che nel valorizzare i grandi successi pop. Di sicuro stasera ci sarà spazio per il repertorio originale dei tre artisti. L’unica certezza per ora è il loro ultimo singolo, che in realtà è una cover, “Happy Xmas (War is over)”, brano indimenticabile di John Lennon e Yoko Ono, omaggio ai fan e che porta con sé un messaggio su un tema tristemente attuale.