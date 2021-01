Il tuttofare: la trama del film questa sera su Rai 1

Il tuttofare è il film in onda questa sera, lunedì 4 gennaio 2021, su Rai 1 in prima visione dalle 21.25. Una divertente commedia dalla trama avvincente, opera prima del regista Valerio Attanasio, con protagonisti nel cast Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi ed Elena Sofia Ricci. Ma qual è la trama de Il tuttofare, film del 2018 in prima visione stasera su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Trama: di cosa parla

Antonio Bonocore è un praticante legale che lavora – senza contratto e per 300 euro al mese – come assistente del chiarissimo professor Toti Bellastella, principe del foro e docente di Diritto penale. Per Bellastella Antonio fa di tutto, comprese la spesa e la preparazione di pasti gourmet, precipitandosi ogni giorno dall’agro romano al centro della Capitale dopo due ore di trasporti pubblici. Ma il suo zelo polivalente non basta: per fargli compiere il salto di qualità Bellastella, secondo la trama de Il tuttofare, propone al giovane praticante il sacrificio personale di sposare l’amante argentina dell’avvocato e permetterle di acquisire la cittadinanza italiana. Antonio deve quindi mediare fra la sua coscienza e il desiderio di affermarsi in un mondo dominato dalle raccomandazioni. La trama del film è ispirata a “Lazarillo de Tormes”, romanzo picaresco di autore ignoto che racconta le avventure di un giovane vagabondo nella Spagna del XVI secolo. Ma vediamo insieme il trailer ufficiale del film Il tuttofare, questa sera su Rai 1.

Il tuttofare streaming e tv

Abbiamo visto la trama e il trailer de Il tuttofare, con Sergio Castellitto, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

