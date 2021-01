Il tuttofare: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

Il tuttofare è il film in onda questa sera, 4 gennaio 2021, in prima visione su Rai 1 dalle 21.25. Una divertente commedia del 2018, opera prima del regista Valerio Attanasio, con protagonisti nel cast Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci. La trama del film è ispirata a “Lazarillo de Tormes”, romanzo picaresco di autore ignoto che racconta le avventure di un giovane vagabondo nella Spagna del XVI secolo. Di seguito la trama completa, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Il tuttofare.

Trama

Antonio Bonocore è un praticante legale che lavora come assistente del professor Toti Bellastella, principe del foro e docente di Diritto penale. Sperando in una raccomandazione, per lui fa di tutto: spesa, preparazione di pasti gourmet e ogni altra insolita richiesta, spostandosi ogni giorno da una parte all’altra di Roma con i trasporti pubblici. Ma a Bellastella non basta mai, per fargli compiere il salto di qualità un giorno propone al giovane praticante un sacrificio personale che lo metterà a dura prova. Antonio infatti dovrà sposare Isabel, l’amante argentina di Toti per assicurarle la cittadinanza italiana. D’altronde, dice il noto avvocato, si tratta solo di una firmetta in Comune, e così il ragazzo accetta: niente di più sbagliato! Ora è davvero in un mare di guai.

Il tuttofare cast: attori e personaggi

Nel cast del film Il tuttofare attori noti al pubblico come Sergio Castellitto ed Elena Sofia Ricci, ma anche il giovane Guglielmo Poggi nei panni di Antonio Bonocore. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Sergio Castellitto: Toti Bellastella

Guglielmo Poggi: Antonio Bonocore

Elena Sofia Ricci: Titti Mandorlini

Clara Alonso: Isabel

Tonino Taiuti: Mario Bonocore

Marcela Serli: Doña Maria

Alessandro Tuzzi Oste

Luca Avagliano: Mariano

Federica Carruba Toscano: Livia

Roland Litrico: Sasà Malaspina

Mimmo Mignemi: Totonno Malaspina

Domenico Centamore: Gambino

Alberto Di Stasio: ginecologo

Pierfrancesco Poggi: giudice

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film del 2018 Il tuttofare, in onda in prima visione questa sera, lunedì 4 gennaio 2021, su Rai 1:

Streaming e tv

Dove vedere Il tuttofare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

