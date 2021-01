Il tuttofare cast: attori e personaggi

Il tuttofare è il film in onda questa sera, 4 gennaio 2021, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25. Una divertente commedia con un cast stellare (da Sergio Castellitto ad Elena Sofia Ricci, passando per Guglielmo Poggi e Clara Alonso), che rappresenta l’esordio alla regia dello sceneggiatore Valerio Attanasio. Il film, in prima visione su Rai 1, è uscito nelle sale nel 2018. Ma qual è il cast completo de Il tuttofare? Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Sergio Castellitto: Toti Bellastella

Guglielmo Poggi: Antonio Bonocore

Elena Sofia Ricci: Titti Mandorlini

Clara Alonso: Isabel

Tonino Taiuti: Mario Bonocore

Marcela Serli: Doña Maria

Alessandro Tuzzi Oste

Luca Avagliano: Mariano

Federica Carruba Toscano: Livia

Roland Litrico: Sasà Malaspina

Mimmo Mignemi: Totonno Malaspina

Domenico Centamore: Gambino

Alberto Di Stasio: ginecologo

Pierfrancesco Poggi: giudice

Trama

Antonio Bonocore è un praticante legale che lavora – senza contratto e per 300 euro al mese – come assistente del chiarissimo professor Toti Bellastella, principe del foro e docente di Diritto penale. Per Bellastella Antonio fa di tutto, comprese la spesa e la preparazione di pasti gourmet, precipitandosi ogni giorno dall’agro romano al centro della Capitale dopo due ore di trasporti pubblici. Ma il suo zelo polivalente non basta: per fargli compiere il salto di qualità Bellastella, secondo la trama de Il tuttofare, propone al giovane praticante il sacrificio personale di sposare l’amante argentina dell’avvocato e permetterle di acquisire la cittadinanza italiana. Antonio deve quindi mediare fra la sua coscienza e il desiderio di affermarsi in un mondo dominato dalle raccomandazioni. La trama del film è ispirata a “Lazarillo de Tormes”, romanzo picaresco di autore ignoto che racconta le avventure di un giovane vagabondo nella Spagna del XVI secolo. Abbiamo visto il cast e la trama de Il tuttofare: appuntamento su Rai 1 questa sera – 4 gennaio 2021 – dalle 21.25.

