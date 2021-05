A che ora inizia (e finisce) Il traditore: orario e durata della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Il traditore, il film con Pierfrancesco Favino in onda stasera – 24 maggio 2021 – su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la messa in onda sul principale canale Rai è prevista per le ore 21,25. Quando finisce? A mezzanotte (ore 00,00). La durata prevista – pubblicità incluse – è quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

La pellicola narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente collaboratore di giustizia, membro di Cosa nostra. Il film è stato selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2020 nella sezione del miglior film in lingua straniera e vede nel ruolo del protagonista uno strepitoso Pierfrancesco Favino.

Premi

Ma quali premi ha vinto Il traditore? Eccoli:

2019 – Nastri D’Argento : Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura, Miglior Attore Protagonista, Miglior Attore non Protagonista, Miglior Montaggio, Miglior Colonna Sonora – Globo D’Oro: Miglior Film, Miglior Colonna Sonora.

– : Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura, Miglior Attore Protagonista, Miglior Attore non Protagonista, Miglior Montaggio, Miglior Colonna Sonora – Globo D’Oro: Miglior Film, Miglior Colonna Sonora. 2020 – David di Donatello: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura originale, Miglior attore protagonista, Miglior attore non protagonista, Miglior montatore – Globo D’Oro: Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Ciak D’Oro Classic, Superciak D’Oro.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia (e durata) Il traditore, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 24 maggio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.