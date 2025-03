Il talento di Mr Crocodile: trama e cast del film su Italia 1

Questa sera, sabato 1 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il talento di Mr Crocodile, film diretto da Josh Gordon e Will Speck, con protagonisti Javier Bardem e Constance Wu. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia della famiglia Primm, che dopo essersi trasferita a New York, si accorge come il figlio Josh (Winslow Fegley) non sembri entusiasta del cambiamento. Il ragazzo non riesce ad adattarsi nella nuova scuola, né a farsi degli amici, finché non si imbatte in Lyle, un coccodrillo che vive nella soffitta della sua nuova casa. Lyle (voce originale di Shawn Mendes e voce italiana di Luigi Strangis) è un tipo piuttosto socievole e giocherellone, gli piace cantare, mangiare caviale e ascoltare grande musica, ma aiuta anche nelle faccende domestiche.

Josh e il coccodrillo stringono amicizia sin da subito, ma le cose si complicano quando il loro vicino, il malvagio singor Grumps (Brett Gelman) viene a conoscenza dell’esistenza di Lyle. Nonostante il coccodrillo cerchi di mostrare di non essere affatto cattivo, come potrebbe suggerire il suo aspetto, il signor Grumps e la sua gatta, Loretta, non sembrano assolutamente voler cambiare idea sul fatto che un coccodrillo possa convivere con gli umani. Sarà compito della famiglia Primm e del carismatico proprietario di Lyle Hector P. Valenti (Javier Bardem) dimostrare che un grande coccodrillo canterino dalla grande personalità può far parte, seppur inaspettatamente, di una famiglia.

Il talento di Mr Crocodile: il cast

Abbiamo visto la trama de Il talento di Mr Crocodile, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman, Sal Viscuso, Luigi Strangis. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Javier Bardem: Hector P. Valenti

Constance Wu: signora Primm

Winslow Fegley: Josh Primm

Scoot McNairy: signor Primm

Brett Gelman: Alistair Grumps

Streaming e tv

Dove vedere Il talento di Mr Crocodile in diretta tv e in streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.