Il tabaccaio di Vienna: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 13 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il tabaccaio di Vienna, film del 2018 diretto da Nikolaus Leytner. È basato sul romanzo omonimo di Robert Seethaler, edito nel 2012. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il giovane diciassettenne Franz Huchel, dopo la morte del patrigno, lascia la campagna natia sull’Attersee nel Salzkammergut per recarsi nella capitale austriaca dove imparare un mestiere presso Otto Trsnjek, un reduce invalido della prima guerra mondiale, amico della madre e gerente una tabaccheria. Qui il giovane, vissuto sino allora nell’innocenza della fanciullezza, impara un nuovo mondo fatto del lavoro, degli incontri con nuove persone e con l’amore. È l’adolescenza di un ragazzo venuto dal mondo della campagna alla città negli anni ’30, tempi in cui il nazismo mostra la sua violenza verso socialisti, comunisti ed ebrei. Franz incontra nel negozio di Otto Sigmund Freud, con cui instaura una tenera amicizia fatta delle sue domande, dei suoi sogni e della scoperta del primo amore giovanile per una ragazza di nome Anezka su cui chiederà consigli proprio al medico viennese. Un viaggio di crescita dall’infanzia alla gioventù, attraverso l’amore e i sogni così distanti dall’asprezza e grettezza del regime e dell’epoca, diviene, così nel confronto con la realtà, un momento di crescita interiore, morale e civile con una presa di coscienza individuale della realtà e del tremendo momento storico che gli si manifesta nella sua crudezza, con il suicidio come ribellione di Egon “il rosso” e poi con l’arresto del tabaccaio Otto, suo amico, con la fuga di Freud e infine con la scoperta della morte del tabaccaio nelle segrete del quartiere generale della Gestapo.

Il tabaccaio di Vienna: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il tabaccaio di Vienna, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Simon Morzé: Franz Huchel

Bruno Ganz: Prof. Sigmund Freud

Johannes Krisch: Otto Trsnjek

Emma Drogunova: Anezka

Karoline Eichhorn: Anna Freud

Gerti Drassi:

Michael Fiz: Roter Egon “il rosso”

Thomas Mraz:

Regina Fritsch: Margarete Huchel

Angelina Strahser:

Gerhard Liebmann: Heinzi

Streaming e tv

Dove vedere Il tabaccaio di Vienna in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 13 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.