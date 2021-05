Il sole è anche una stella: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il sole è anche una stella (The Sun Is Also a Star), film del 2019 diretto da Ry Russo-Young e scritto da Tracy Oliver, basato sull’omonimo romanzo per ragazzi di Nicola Yoon. Il film è interpretato da Yara Shahidi e Charles Melton, segue una giovane coppia che si innamora, mentre una delle loro famiglie deve affrontare la deportazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film inizia con una voce fuori campo dall’adolescente Natasha Kingsley sul Big Bang e su come ha creato l’intero universo e il mondo in cui viviamo. Natasha vive a New York City con i suoi genitori Samuel e Patricia, oltre a suo fratello Peter. Ha un vivo interesse per la scienza e l’apprendimento di ciò che può. La giovane, una ragazza di origini giamaicane, è stata espulsa con tutta la sua famiglia dagli Stati Uniti: le resta solo un giorno prima di fare la valigia per tornare nel paese che ha lasciato da bambina, e per quanto si sforzi di trovare una soluzione il trasferimento sembra inevitabile. Ma proprio quando il mondo le sta per crollare addosso, ecco che nella sua ultima giornata americana entra all’improvviso un giovane ragazzo di origini coreane, Daniel, che le stravolge la vita con una promessa: la farà innamorare di lui in sole 24 ore.

Il sole è anche una stella: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il sole è anche una stella, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Yara Shahidi: Natasha Kingsley

Charles Melton: Daniel Bae

Faith Logan: pendolare

Jonathan Leguizamo

Gbenga Akinnagbe: Samuel Kingsley

Jake Choi: Charlie Bae

Cathy Shim: Min Soo Bae

Streaming e tv

Dove vedere Il sole è anche una stella in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 5 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.