Il sol dell’avvenire: il film di Nanni Moretti in onda su Sky Cinema. Trama, cast e streaming

Il Sol dell’Avvenire è l’ultimo film diretto e con protagonista Nanni Moretti, in prima visione su Sky Cinema Uno questa sera, 2 ottobre 2023, alle ore 21.15. Vediamo la trama e il cast.

Trama

Il film vede protagonisti Giovanni (Moretti), un regista sempre meno in sintonia con il mondo attorno a lui. Sta girando un film ambientato nel 1956, la storia del segretario della sezione del PCI del quartiere romano del Quarticciolo che deve capire come reagire all’invio dei carri armati sovietici a Budapest. La produttrice del film è sua moglie Paola (Margherita Buy), che però sta pensando di lasciarlo, anche se Giovanni non lo sa. Giovanni sta anche scrivendo un film tratto da “Il nuotatore” di John Cheever, e allo stesso tempo immagina di girare un film che racconti la storia quarantennale di una coppia, con tante canzoni italiane a fare da sottofondo.

Il sol dell’avvenire: il cast del film

Tanti i grandi attori che prendono parte a questo film di Nanni Moretti. Tra cui Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathieu Amalric, Jerzy Stuhr, Valentina Romani e Blu Yoshimi. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Nanni Moretti: Giovanni

Margherita Buy: Paola

Silvio Orlando: Ennio Mastrogiovanni

Barbora Bobuľová: Vera

Mathieu Amalric: Pierre

Jerzy Stuhr: Jerzy

Teco Celio: Psicanalista

Valentina Romani: Emma

Arianna Pozzoli: Arianna, l’aiutoregia

Giuseppe Scoditti: il giovane regista

Flavio Furno: Edoardo

Elena Lietti: Executive Netflix

Blu Yoshimi: Attrice

Sun Hee You: Interprete

Renzo Piano: se stesso

Chiara Valerio: se stessa

Corrado Augias: se stesso

Giulia Lazzarini: se stessa

Alba Rohrwacher: se stessa

Jasmine Trinca: se stessa

Lina Sastri: se stessa

Anna Bonaiuto: se stessa

Renato Carpentieri: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Il sol dell’avvenire in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 ottobre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.