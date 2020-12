Il silenzio dell’acqua 2: la trama della prossima puntata, la terza. Tutte le anticipazioni

Cosa succederà nella prossima puntata de Il silenzio dell’acqua 2, la terza? A partire da venerdì 27 novembre 2020 in tv va in onda la seconda stagione de Il silenzio dell’acqua, la fiction con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti che interpretano i detective Luisa e Andrea. La seconda stagione, in onda su Canale 5, ha però subito un cambio di programmazione per cui, dopo la prima puntata, il resto andrà in onda di mercoledì sera. Dopo la seconda puntata, andata in onda oggi, 2 dicembre, la terza puntata vi aspetta mercoledì 9 dicembre su Canale 5. Quali sono le anticipazioni della prossima puntata? Vediamole insieme.

Le anticipazioni della prossima puntata: la terza

Sergio potrebbe avere un movente per l’omicidio di Sara, Davide invece è alle prese con una decisione molto complicata da prendere che lo metterà in pericolo. Andrea poi inizierà ad avere i primi seri dubbi su Elio, il padre biologico di Matteo, e si convincerà che Elio in realtà ha una parte nel duplice omicidio di Sara e Luca, sul quale Andrea sta lavorando insieme a Luisa. Una volta confessati i suoi sospetti alla sua partner, Andrea però trova un altro muro perché Luisa non è convinta delle sue teorie, anzi, la donna gli spiega che forse è troppo accecato dalla gelosia nei suoi confronti per ragionare in modo lucido. Ma sarà davvero così?

Il silenzio dell’acqua 2: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni della prossima puntata (la terza) de Il silenzio dell’acqua 2, ma qual è il cast? Ecco tutti gli attori:

Ambra Angiolini

Giorgio Pasotti

Camilla Filippi

Fausto Maria Sciarappa

Barbara Chichiarelli

Stefano Pesce

Alessandro Cremona

Guido Corso

Streaming e tv

Dove vedere Il silenzio dell’acqua 2 in diretta tv, replica e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa). Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

