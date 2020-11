Il silenzio dell’acqua: il finale della prima stagione, cosa è successo

Cosa è successo nella puntata finale della prima stagione de Il silenzio dell’acqua, in onda dal 27 novembre 2020 con la seconda (2)? Dove eravamo rimasti? Riavvolgiamo il nastro. La serie tv nelle puntate andate in onda ha raccontato le indagini che hanno seguito la scomparsa di Laura Mancini, una ragazza di 16 anni figlia della titolare del bar locale, a Castel Marciano, un piccolo e tranquillo paese nei pressi di Trieste. Le indagini sono state condotte dal vicequestore Andrea Baldini insieme ai colleghi Dino Marinelli e Luisa Ferrari, arrivando a coinvolgere gran parte degli abitanti del paese per risolvere l’intricato caso che si nascondeva dietro la scomparsa della ragazza.

Il finale della prima stagione

Analizzando il video sul computer di Don Carlo, Andrea si è reso conto della presenza di un braccialetto al polso di Laura, mai ritrovato sul luogo del delitto. Dopo alcune indagini il poliziotto ha scoperto che era stata Maria, madre di Grazia e moglie di Giovanni, a comprarlo per il compleanno della ragazza. La donna, una volta interrogata, ha ammesso di essere stata lei a uccidere Laura, sconvolta per aver scoperto la relazione che la ragazza intratteneva con suo marito. Maria è stata quindi arrestata e Grazia, rimasta sola, viene accolta in casa da Andrea. Durante l’assenza della ragazza, allontanatasi dall’abitazione, Matteo involontariamente ha svelato un dettaglio importantissimo: a regalare quel bracciale a Laura era stata Grazia, non Maria. A uccidere Laura quindi è stata proprio Grazia e i suoi genitori non hanno fatto altro che proteggerla, addossandosi ogni colpa. Nel frattempo, Grazia è andata a casa di Anna per ucciderla. Andrea, però, arriva in tempo e riesce a salvare la donna, già provata dalla perdita della sua unica figlia. Grazia a quel punto ha confessato tutto ed è stata arrestata. Ora spazio alla seconda (2) stagione de Il silenzio dell’acqua. Cosa succederà? Non ci resta che goderci lo spettacolo per saperlo.

