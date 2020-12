Quando va in onda l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua 2: data e orario

Quando va in onda l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua 2? Gli ultimi due episodi (il n. 7 e 8 della quarta puntata) della fiction andranno in onda mercoledì 16 dicembre 2020 intorno alle ore 21,30 in prima serata tv su Canale 5. L’attesissimo finale di stagione vedrà i due protagonisti (Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini) alle prese con la risoluzione del caso e tutti i nodi verranno al pettine. Siete pronti a godervi lo spettacolo?

Quante puntate

Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): venerdì 27 novembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata (episodi 3 e 4): mercoledì 2 dicembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata (episodi 5 e 6): mercoledì 9 dicembre 2020 TRASMESSA

Quarta puntata (episodi 7 e 8): mercoledì 16 dicembre 2020

Il silenzio dell’acqua 3: ci sarà una terza stagione?

Abbiamo visto quando va in onda l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua 2, ma è prevista una terza (3) stagione della fiction di Canale 5? Al momento non ci sono notizie ufficiali in merito. Di certo la questione è in ballo. Mediaset nei prossimi mesi infatti potrebbe decidere di dare seguito alle prime due stagioni. Da capire però i tempi.

Streaming e tv

Dove vedere Il silenzio dell’acqua 2 in diretta tv, replica e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa). Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

