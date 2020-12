Il silenzio dell’acqua 2: il finale di stagione, come finisce la fiction

Come finisce (il finale di stagione) la fiction Il silenzio dell’acqua 2 in onda stasera – 16 dicembre 2020 – su Canale 5? Nella quarta e ultima puntata della serie tv, divisa (come sempre) in due episodi: 7 e 8, vedremo finalmente chi ha ucciso Sara e Luca. Nelle scorse puntate, l’interesse di Andrea Baldini e Luisa Ferrari si è concentrato anzitutto su Rocco. Ma l’ex marito di Sara e padre di Luca e Giulia ha dimostrato che, malgrado il suo carattere scontroso e qualche ombra nel passato, non avrebbe mai potuto fare del male alla sua famiglia. Durante le indagini l’attenzione degli inquirenti si è spostata su altri sospettati. Primo fra tutti Sergio, ma poi anche gli zii di Giulia e infine l’ambiguo Elio. Sarà il vero padre di Matteo ed ex di Roberta, ad essere coinvolto nel duplice omicidio?

Il silenzio dell’acqua 3 ci sarà?

Abbiamo visto il finale di stagione de Il silenzio dell’acqua 2, ma ci sarà una terza (3) stagione? In tanti se lo stanno chiedendo. Mai come quest’anno però non ci sono certezze. I dubbi su un possibile rinnovo sono davvero tanti per via degli ascolti che sono stati davvero bassi. Il Silenzio dell’Acqua 3 ci sarà oppure no? L’ultima parola aspetta ai produttori e a Mediaset perché gli attori hanno già dato la loro disponibilità a proseguire il progetto. La stessa Ambra Angiolini ospite a Mattino 5, al momento del debutto, ha voluto ringraziare chi le ha dato la possibilità di sperimentare la serialità (proprio come lei chiedeva e sognava da tempo) e solo per questo è disposta a continuare le stagioni all’infinito dicendosi disponibile ad una possibile terza stagione (e non solo). Ma cosa potrebbe succedere in un’ipotetica terza (3) stagione de Il Silenzio dell’acqua? Andrea Baldini e Luisa Ferrari, inevitabilmente, sarebbero coinvolti in una nuova indagine ambientata a Castel Marciano. Dopo la morte di Laura e quella di Sara e Luca, a chi toccherà stavolta fare da traino dei prossimi episodi?

Streaming e tv

Dove vedere Il silenzio dell’acqua 2 in diretta tv, replica e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa). Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

