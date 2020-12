Il silenzio dell’acqua 2, cosa è successo nella terza puntata, riassunto

Cosa è successo nella terza puntata de Il silenzio dell’acqua 2? Stasera su Canale 5 è tornato l’appuntamento con Il silenzio dell’acqua, la serie tv con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti giunta alla seconda stagione. La fiction, in un primo momento prevista in programmazione il venerdì sera, è stata spostata al mercoledì e la terza puntata infatti è andata in onda mercoledì 9 dicembre. Ma cosa è successo nella terza puntata? Vediamo insieme il riassunto.

Il riassunto della terza puntata

Nella terza puntata della fiction di Canale 5 Sergio è finito nel mirino perché sembrava avere un movente per l’omicidio di Sara, Davide invece è stato alle prese con una decisione molto complicata da prendere che lo ha messo in pericolo. Andrea poi ha iniziato ad avere i primi seri dubbi su Elio, il padre biologico di Matteo, e si è convinto che Elio in realtà ha una parte nel duplice omicidio di Sara e Luca, sul quale Andrea sta lavorando insieme a Luisa. Una volta confessati i suoi sospetti alla sua partner, Andrea ha però trovato un altro muro perché Luisa non è convinta delle sue teorie, anzi, la donna gli ha spiegato che forse è troppo accecato dalla gelosia nei suoi confronti per ragionare in modo lucido…

Il silenzio dell’acqua 2, il cast

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata de Il silenzio dell’acqua 2, ma qual è il cast della fiction di Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori:

Ambra Angiolini

Giorgio Pasotti

Camilla Filippi

Fausto Maria Sciarappa

Barbara Chichiarelli

Stefano Pesce

Alessandro Cremona

Guido Corso

