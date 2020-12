Il silenzio dell’acqua 2, cosa è successo nella seconda puntata, riassunto

Cosa è successo nella seconda puntata de Il silenzio dell’acqua 2? Stasera su Canale 5 è tornato l’appuntamento con Il silenzio dell’acqua, la serie tv con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti giunta alla seconda stagione. La fiction, in un primo momento prevista in programmazione il venerdì sera, è stata spostata al mercoledì e la seconda puntata infatti è andata in onda mercoledì 2 dicembre. Ma cosa è successo nella seconda puntata? Vediamo insieme il riassunto.

Il riassunto della seconda puntata

Luisa e Andrea hanno proseguito ad indagare sul duplice omicidio in casa di Sara e sono arrivati ad incastrare Katja: era quest’ultima a passare soldi a Rocco, l’ex marito della vittima, poiché Katja è risultata essere la sua amante e aveva fatto in modo che Sara scoprisse la loro relazione. Intanto Roberta ha dovuto fare un’importante confessione a suo figlio Matteo. Roberta ha sempre voluto tenere Elio distante perché non si è mai fidata abbastanza di lui e non l’ha voluto vicino a suo figlio. Intanto in paese è stato celebrato il funerale di Sara e Luca, a cui ha partecipato anche Beatrice che ha detto a Luisa che Rocco possedeva una pistola e la custodiva in casa. Matteo, dopo aver parlato con la mamma, ha dato il via libera ad Elio affinché lo riconosca legalmente e i due ex coniugi si sono riavvicinati dando spazio ai ricordi. Infine è emerso che Luca era un contrabbandiere…

Il silenzio dell’acqua 2, il cast

Abbiamo visto cosa è successo nella seconda puntata de Il silenzio dell’acqua 2, ma qual è il cast della fiction di Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori:

Ambra Angiolini

Giorgio Pasotti

Camilla Filippi

Fausto Maria Sciarappa

Barbara Chichiarelli

Stefano Pesce

Alessandro Cremona

Guido Corso

