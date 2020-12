Il silenzio dell’acqua 2, cosa è successo nella prima puntata, riassunto

Cosa è successo nella prima puntata de Il silenzio dell’acqua 2? Stasera su Canale 5 è tornato l’appuntamento con Il silenzio dell’acqua, la serie tv con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti giunta alla seconda stagione. La fiction, in un primo momento prevista in programmazione il venerdì sera, è stata spostata al mercoledì e la seconda puntata infatti va in onda mercoledì 2 dicembre anziché venerdì 4 dicembre. Ma cosa è successo nella prima puntata, andata in onda venerdì 27 novembre 2020? Vediamo insieme il riassunto.

Il riassunto della prima puntata

Le vicende riprendono un anno dopo la prima stagione. Siamo tornati a Castel Marciano dove Andrea e Luisa tornano a lavorare fianco a fianco per risolvere un nuovo caso: si tratta di una mamma, trovata morta in casa insieme al figlio adolescente. Sara è stata uccisa a coltellate, mentre il figlio con un colpo d’arma da fuoco. Trovata a vagare nei boschi invece la figlia piccola di sei anni di Sara, Giulia. I sospetti cadono sull’ex di Sara, Rocco, che aveva perso la custodia dei figli in seguito al divorzio, ma all’uomo viene fornito un alibi proprio dal padre. Anche sul fronte privato Andrea e Luisa hanno dei problemi da risolvere. Nella vita di Andrea arriva il padre biologico di Matteo, il figlio della compagna Roberta. Luisa intanto si affeziona alla piccola Giulia vedendo il lei la figlia che non ha avuto.

