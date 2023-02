Il signore delle formiche: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Il signore delle formiche è il film in onda questa sera, lunedì 13 febbraio 2023, in prima visione su Sky Cinema Uno dalle 21.15. La pellicola, presentata in concorso alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ripercorre la vicenda dello scrittore e mirmecologo Aldo Braibanti, protagonista tra il 1964 e il 1968 di un processo giudiziario molto controverso, il cosiddetto “caso Braibanti”, interpretato da Luigi Lo Cascio. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Il signore delle formiche.

Trama

Il film diretto da Gianni Amelio, si ispira alla storia di Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio), il drammaturgo e poeta, condannato alla fine degli anni 60 a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne (Leonardo Maltese).

Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico” Alcuni anni dopo, il reato di plagio venne cancellato dal codice penale. Ma in realtà era servito per mettere sotto accusa i “diversi” di ogni genere, i fuorilegge della norma. Prendendo spunto da fatti realmente accaduti, il film racconta una storia a più voci, dove, accanto all’imputato, prendono corpo i famigliari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un’opinione pubblica per lo più distratta o indifferente. Solo un giornalista s’impegna a ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure.

Il signore delle formiche: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese, Anna Caterina Antonacci, Rita Bosello, Davide Vecchi, Maria Caleffi, Roberto Infurna, Valerio Binasco, Alberto Cracco, Luca Lazzareschi, Elia Schilton, Giovanni Visentin, Fabio Zulli. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Luigi Lo Cascio: Aldo Braibanti

Elio Germano: Ennio Scribani

Leonardo Maltese: Ettore Tagliaferri

Davide Vecchi: Riccardo Tagliaferri

Sara Serraiocco: Graziella

Anna Caterina Antonacci: madre di Ettore

Giovanni Visentin: direttore del giornale

Valerio Binasco: pubblico ministero

Alberto Cracco: presidente del collegio giudicante

Rita Bosello: Susanna, madre di Aldo Braibanti

Roberto Infurna: Manrico

Giuseppe Alessio: cuginetto

Michele Alessio: cuginetto

Trailer

Vediamo ora il trailer del film di Gianni Amelio in onda su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Il signore delle formiche in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 febbraio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.