Il Signore degli Anelli, Le due torri: il secondo film dell’amata saga: trama, cast, streaming

Questa sera, lunedì 4 maggio 2020, mentre l’Italia cerca di avviare la tanto attesa Fase 2 dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, su Canale 5 si fa posto al secondo film del Signore degli Anelli, amatissima saga tratta dalla perla letteraria di Tolkien, il cui titolo è Le due torri. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2002, diretto da Peter Jackson, e ha degli interessanti retroscena. Dopo l’attacco terroristico delle Torri Gemelle, sul web circolava una petizione che chiedeva alla New Line Cinema di cambiare il titolo del film perché mancava di rispetto alle vittime dell’11 settembre. Qualche settimana dopo, migliaia di persone avevano sottoscritto la petizione, i promotori però spiegarono che si trattava di uno scherzo.

Sul set de Le due torri, poi, avremmo douto vedere anche alcuni membri dell’esercito neozelandese, ma ciò non avvenne perché i soldati furono chiamati per una missione a Timor Est. Vediamo qual è la trama e il cast del film e dove poterlo vedere in tv e in streaming.

Il Signore degli Anelli, Le due torri: la trama del film

La storia de Le due Torri riprende da dove avevamo lasciato gli eroi ne La compagnia dell’anello. Frodo e Sam sono scappati dall’attacco degli Uruk-hai e si dirigono a Mordor. Gollum però brama di impossessarsi dell’anello che Frodo porta con sé e così li segue a distanza, pianificando qualche sgambetto. I due hobbit però lo catturano e gli promettono di liberarlo soltanto dopo che li avrà condotti a Monte Fato per bruciare l’anello nella lava. Saruman decide di mettere in ginocchio la regione di Rohan, aiutato in segreto da Grima Vermilinguo che ha stregato il re, Theoden.

Merry e Pipino, che hanno aiutato Frodo a salvarsi, sono finiti prigionieri degli Orchi ma, ai margini di Fangorn, scoppia una rissa tra i loro aguzzini, così i due scappano e si imbattono negli Ent della foresta. Nel frattempo, Aragorn, Legolas e Gimli li stanno cercando nella foresta ed è lì che incontrano Galdalf, che credevano morto e che invece da adesso sarà Gandalf il Bianco. Lo stregone invita gli altri a correre in soccorso di Rohan per risvegliare il re dall’incantesimo. Gollum, con Sam e Frodo, arrivano nei pressi di Mordor ma vengono catturati dalle truppe di Gondor.

Il Signore degli Anelli, Le due torri, il cast

Nel cast del secondo film del Signore degli anelli vediamo tornare i nostri eroi. Elijah Wood interpreta Frodo, Ian McKellen invece è Gandalf. Viggo Mortensen interpreta Aragorn, mentre Liv Tyler interrpeta Arwen. Sean Astin è Sam, Cate Blanchett è Galadriel, John Rhys-Davies è Gimli e Bernard Hill è Theoden. Christopher Lee interpreta Saruman, mentre Billy Boyd è Peregrino Tuc. Dominic Monaghan è Meriadoc, mentre Orlando Bloom interpreta Legolas. E ancora vediamo Hugo Weaving è Elrond, Miranda Otto è Eowyn, David Wenham è Faramir e Brad Dourif è Grima Vermilinguo. Infine vediamo Karl Urban interpretare Eomer, Andy Serkis è Gollum, Craig Parker è Haldir.

Il Signore degli Anelli, Le due torri, dove vedere il film: tv e streaming

Ma dove vedere Il Signore degli Anelli – Le due torri? Il film va in onda su Canale 5 lunedì 4 maggio in prima tv alle ore 21:25. Il canale Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming, tramite smartphone pc e tablet, può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti che vanno in onda in tv.

