Il settimo figlio: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 28 giugno 2021, su Italia 1 va in onda il film Il settimo figlio, pellicola fantastica diretta da Sergej Vladimirovič Bodrov. Uscito nelle sale nel 2014, il film è una trasposizione del romanzo L’apprendista del mago, un dark fantasy che apre la saga di Wardstone Chronicles, di Joseph Delaney, composta da 13 romanzi. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Il settimo figlio? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Durante un’epoca incantata, tra leggende e magia, l’ultimo discendente di un ordine mistico di guerrieri intraprende la ricerca dell’ultimo Settimo Figlio, l’eroe delle profezie nato con incredibili poteri. Strappato dal suo tranquillo lavoro di agricoltore, il giovane eroe si imbarca in un’audace avventura, accompagnato dal suo agguerrito mentore, per sconfiggere una misteriosa strega ed il suo esercito di assassini sovrannaturali a piede libero nel loro regno.

Il settimo figlio: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Il settimo figlio? Nel cast vediamo volti più o meno conosciuti di Hollywood. Partiamo dal protagonista, il coraggioso e giovane Tom Ward interpretato da Ben Barnes, che abbiamo visto anche ne Le cronache di Narnia – Il principe Caspian. Al suo fianco l’attore premio oscar Jeff Bridges che interpreta il Maestro John Gregory. E ancora vediamo Julianne Moore interpretare Madre Malkin, Djimon Hounsou, Antje Traue, Olivia Williams, Alicia Vikander, Kit Harington. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jeff Bridges: Maestro John Gregory

Julianne Moore: Madre Malkin

Ben Barnes: Tom Ward

Alicia Vikander: Alice Deane

Kit Harington: William “Billy” Bradley

Olivia Williams: Mam Ward

Antje Traue: Bony Lizzie

Kandyse McClure: Sarikin

Djimon Hounsou: Radu

Jason Scott Lee: Urag

John DeSantis: Zanna

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Il settimo figlio, stasera in onda su Italia 1.

Streaming e tv

Ma dove vedere il settimo figlio? Il film va in onda lunedì 28 giugno 2021, alle ore 21:20, su Italia 1. Chi vuole seguire il film fantasy potrà collegarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo in diretta streaming potrà collegarsi a MediasetPlay: tutto ciò che dovete fare è accedere/registrarvi alla piattaforma tramite pc, smartphone e tablet.