Il richiamo della foresta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 30 novembre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il richiamo della foresta (The Call of the Wild), film del 2020 diretto da Chris Sanders e interpretato da Harrison Ford. Il film è la quinta trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo scritto da Jack London. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In California, alla fine del ‘800, il grosso cane Buck vive nella villa di un giudice. Rapito per essere venduto come cane da slitta per i cercatori d’oro del Klondike, Buck si ritrova in Alaska, rinchiuso in gabbia e addestrato alla legge del bastone. Acquistato da un francese che consegna la posta negli avamposti dei cercatori d’oro, entra in una muta di cani e in poco tempo, coraggioso e possente, ne diventa il capo. Quando però il postino perde il lavoro, viene acquistato da un feroce viaggiatore in cerca di fortuna, che a causa del suo egoismo rischierà di far perdere la vita ai suoi compagni ( i cani fuggiranno una notte, abbandonandolo), mentre Buck verrà salvato dall’eremita John Thornton. Al fianco di John, Buck trova finalmente un amico con il quale spingersi nelle profondità delle terre selvagge. Qui sentirà sempre più forte il richiamo della foresta e si unirà a un branco di lupi, senza però dimenticare l’affetto per il suo anziano padrone.

Il richiamo della foresta: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il richiamo della foresta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Harrison Ford: John Thornton

Karen Gillan: Mercedes

Dan Stevens: Hal

Cara Gee: Françoise

Omar Sy: Perrault

Adam Fergus: James

Jamie Bock: Abigail

Bradley Whitford: giudice Miller

Jean Louisa Kelly: Katie Miller

Wes Brown: Mountie

Colin Woodell: Charles

Scott MacDonald: Dawson

Michael Horse: Edenshaw

Brad Greenquist: commerciante di cani

Terry Notary: operaio ferroviario

Streaming e tv

Dove vedere Il richiamo della foresta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 novembre 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.