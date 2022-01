Il ragazzo invisibile – Seconda generazione: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Il ragazzo invisibile – Seconda generazione è il film in onda questa sera, domenica 23 gennaio 2022, su Sky Cinema Uno dalle ore 21.15. Si tratta di una pellicola fantasy del 2017 diretta da Gabriele Salvatores, con Ludovico Girardello e Kseniya Rappoport. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Il ragazzo invisibile – Seconda generazione? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Per il timido Michele non è facile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di avere doti “speciali”, di essere uno Speciale. Eppure, ormai sedicenne, Michele Silenzi (Ludovico Girardello) vive un’adolescenza turbolenta come molti dei suoi coetanei, non solo per i traumatici eventi del passato, ma per il carico delle relazioni che si fanno più complesse: con gli adulti, in particolare con la madre Giovanna (Valeria Golino), e con la ragazza dei suoi sogni, dolorosamente innamorata di un altro. Solo, infelice, arrabbiato col mondo, la vita di Michele prende una piega inaspettata quando vi irrompono improvvisamente la misteriosa gemella Natasha (Galatea Bellugi) e la madre naturale, Yelena (Kseniya Rappoport), due donne che stravolgeranno la sua esistenza, chiamandolo a una nuova avventura alla quale non potrà sottrarsi.

Il ragazzo invisibile – Seconda generazione: cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Il film fantasy diretto da Gabriele Salvatore annovera un cast d’eccezione composto da Ludovico Girardello, Kseniya Rappoport, Galatea Bellugi, Noa Zatta, Ivan Franek, Valeria Golino, Maurizio Lombardi, Daniel Vivian, Emilio De Marchi, Lorenzo Acquaviva, Silvia Busuioc, Kristof Konrad, Christoph Hülsen. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati in Il ragazzo invisibile – Seconda generazione.

Ludovico Girardello: Michele Silenzi

Ksenia Rappoport: Yelena

Kristof Konrad: Igor Zavarov

Galatea Bellugi: Natasha

Ivan Franek: Andreij

Emilio De Marchi: Dottor KA

Katia Mironova: Cinetica

Dario Cantarelli: Morfeo

Mikolaj Chroboczek: Roccia

Noa Zatta: Stella Morrison

Assil Kandil: Candela

Filippo Valese: Martino Breccia

Enea Barozzi: Brando Volpi

Riccardo Gasparini: Ivan Casadio

Valeria Golino: Giovanna Silenzi

Trailer

Di seguito il trailer del film Il ragazzo invisibile – Seconda Generazione, in onda stasera su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Il ragazzo invisibile – Seconda generazione in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 gennaio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.