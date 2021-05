Il ragazzo della porta accanto: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 29 maggio 2021, su Rete 4 in prima serata dalle 21.20 va in onda il film Il ragazzo della porta accanto, pellicola del 2015 diretta da Rob Cohen, con Jennifer Lopez e Ryan Guzman. Un avvincente thriller che racconta la storia di un’insegnante della San Fernando Valley, ormai separata (ma non ancora divorziata) da un marito che l’ha tradita e con un figlio adolescente a carico. Una notte di passione trascorsa con il giovane della villa accanto si trasformerà, per lui, in un’ossessione. Ma qual è la trama, il cast completo, il trailer e dove vedere in streaming Il ragazzo della porta accanto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Dopo essere stata tradita ripetutamente dal marito, una tranquilla insegnante si lascia sedurre dal giovane della porta accanto e va a letto con lui. Sembra un ragazzo dolce e generoso, ama la letteratura e prende sotto la propria ala protettiva il figlio adolescente di lei che a scuola ha qualche problema. Dopo una notte di passione, la donna considera la cosa un evento isolato, tanto più che i suoi sentimenti per il marito non sono certo svaniti. Non è così per il ragazzo che fa della sua passione per lei una vera e propria ossessione.

Pentitasi amaramente della nottata trascorsa insieme, Claire archivia l’accaduto come un incidente di percorso, ma Noah non ha nessuna intenzione di accettare un rifiuto. Il giovane rincara la dose iscrivendosi nella stessa classe di Kevin ed escogitando un modo per creare un enorme scandalo. La sfortunata professoressa tenta di arginarlo, ma ignora la reale pericolosità dell’uomo.

Il ragazzo della porta accanto: il cast del film

Abbiamo visto la tram del film I ragazzo della porta accanto del 2015, ma qual è il cast? Protagonisti di questa pellicola diretta da Rob Cohen sono Jennifer Lopez e Ryan Guzman. Nel cast anche Kristin Chenoweth, John Corbett, Bailey Chase, Travis Schuldt, Hill Harper, Ian Nelson, Adam Hicks, Raquel Gardner, Jack Wallace e Brian Mahoney. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jennifer Lopez: Claire Peterson

Ryan Guzman: Noah Sandborn

Ian Nelson: Kevin Peterson

John Corbett: Garrett Peterson

Kristin Chenoweth: Vicky Lansing

Lexi Atkins: Allie Callahan

Hill Harper: Edward Warren

Jack Wallace: Signor Sandborn

Adam Hicks: Jason Zimmer

François Chau: Detective Johnny Chou

Bailey Chase: Benny

Kent Avenido: Signor Avenido

Trailer

Vediamo insieme il trailer in italiano del film in onda stasera su Rete 4.

Streaming e tv