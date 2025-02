Il ragazzo che diventerà re: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il ragazzo che diventerà re (The Kid Who Would Be King), film del 2019 scritto e diretto da Joe Cornish. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alex è un ragazzo di dodici anni, che ha appena iniziato la scuola secondaria in un sobborgo di Londra. Quando il suo migliore amico Bedders viene vittima di bullismo da parte degli studenti più grandi, Lance e Kaye, Alex viene in suo aiuto. Alex, Lance e Kaye vengono arrestati dalla preside. Lance e Kaye complottano per fare del male ad Alex. Quella notte, i due inseguono Alex mentre torna a casa, ma Alex si nasconde in un vicino cantiere, dove trova ed estrae una misteriosa spada incastonata nel cemento. Successivamente mostrandola a Bedders, scoprono che i suoi segni la identificano come Excalibur, la spada di Re Artù. Alex poi nomina scherzosamente “cavaliere” Bedders.

La malvagia maga Morgana si risveglia sottoterra e manda i suoi demoni Mortes Milles alla ricerca di Excalibur. Il giorno successivo, un adolescente appare da Stonehenge e si presenta alla scuola di Alex come un nuovo studente. Il ragazzo si rivela ad Alex come il mago Merlino, capace di invecchiare all’indietro, ma occasionalmente si trasformerà nella sua forma arturiana più antica. Alex ha intenzione di restituire la spada, non volendo avere nulla a che fare con gli antichi miti. Quella notte, Merlino salva Alex da un demone e spiega che ha quattro giorni per distruggere Morgana, altrimenti lei schiavizzerà tutta la Gran Bretagna.

Il ragazzo che diventerà re: il cast

Abbiamo visto la trama de Il ragazzo che diventerà re, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Louis Ashbourne Serkis: Alexander “Alex” Elliot

Dean Chaumoo: Bedders

Tom Taylor: Lance

Rhianna Dorris: Kaye

Patrick Stewart: Merlino

Angus Imrie: Merlino trasformato

Rebecca Ferguson: Morgana

Denise Gough: madre di Alex

Noma Dumezweni: Mrs. Lee

Nathan Stewart-Jarrett: Mr. Kepler

Mark Bonnar: Mr. Jeffrey

Alexandra Roach: Miss Foster

Genevieve O’Reilly: Sophie

Nick Mohammed: Mr. Hyde

Streaming e tv

Dove vedere Il ragazzo che diventerà re in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 15 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.