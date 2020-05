Il professor Cenerentolo, la location del film: dov’è stato girato?

Prendete Leonardo Pieraccioni e portatelo in giro per il Lazio e avrete il suo Professor Cenerentolo. Il film è stato portato al cinema nel 2015 con un cast interessante: al fianco dell’attore toscano, vediamo anche Laura Chiatti, Massimo Ceccherini e Flavio Insinna. Il film racconta di Umberto, un ingegnere che ha tentato una rapina in banca per evitare il fallimento della propria impresa, purtroppo però il colpo fallisce e viene così arrestato e condannato a un periodo di detenzione. Viene così portato al carcere di Ventotene. Quando la fine della pena si avvicina, Umberto viene inserito nei turni di lavoro diurno fuori dal penitenziario, il suo è un ruolo da bibliotecario e deve fare da tutor alla figlia del direttore della prigione, in vista della laurea. Una sera, partecipando a un evento socio-culturale aperto al pubblico, Umberto conosce la bella Morgana, un’insegnante di ballo che crede che lui sia un insegnante all’interno del carcere – poiché tutti lo chiamano “il professore” – e non immagina che invece ne sia un detenuto. Umberto, pur di frequentarla, allora inizia a vederla in modo clandestino: anziché recarsi in biblioteca, ogni giorno le fa visita. Ma un giorno Morgana scopre la verità.

Il Professor Cenerentolo, la location del film di Pieraccioni

Ma dov’è stato girato il film? Il Professor Cenerentolo può contare su diverse zone di ripresa, la maggior parte comunque nello scenario laziale e sulle coste di Ventotene, Formia e le strade del centro di Gaeta. Alcune sequenze sono state anche realizzate tra Latina e gli studi di Cinecittà a Roma.

La narrazione comunque si srotola principalmente attorno all’istituto di Ventotene, il carcere borbonico di Santo Stefano situato sull’omonima isola, in disuso. Inoltre, a rafforzare la sfera romantica della pellicola, vengono utilizzati come scenario anche Punta Eolo e Villa Giulia. La location del film è comunque Castello Scandelluzza a Roma. In ordine, comunque, le riprese sono state effettuate dapprima a Formia, poi sulle isole e infine nell’entroterra di Latina e infine a Cinecittà. Il Professor Cenerentolo vi aspetta su Rai 3 questa sera, venerdì 22 maggio 2020, in prima serata.

