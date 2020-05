Il professor Cenerentolo: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai3

Questa sera, 22 maggio 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Il professor Cenerentolo, film del 2015 scritto, diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni. La pellicola, le cui scene sono state girate nel Lazio, tra Roma, Formia, Gaeta e Ventotene, vede come protagonisti anche Laura Chiatti, Massimo Ceccherini e Flavio Insinna. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Trama

Umberto (Leonardo Pieraccioni) per evitare il fallimento della sua ditta ha tentato insieme a un dipendente (Massimo Ceccherini) un maldestro colpo in banca che gli ha fruttato però solo quattro anni di carcere. A fine pena, lavora nella biblioteca del paese dove, durante un dibattito aperto al pubblico, conosce Morgana (Laura Chiatti), che ignora il fatto che sia un detenuto. Umberto, approfittando dell’equivoco, inizia a frequentarla durante l’orario di lavoro in biblioteca. Ma ogni giorno entro la mezzanotte, proprio come Cenerentola, deve rientrare di corsa nella struttura per evitare che il direttore del carcere (Flavio Insinna) gli revochi il permesso di lavoro in esterno.

Il professor Cenerentolo: il cast del film

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Leonardo Pieraccioni – Umberto Massaciuccoli

Laura Chiatti – Morgana

Davide Marotta – Arnaldo

Flavio Insinna – direttore del carcere

Massimo Ceccherini – Tinto

Nicola Acunzo – Calabrese

Nicola Nocella – agente Nocella

Lorena Cesarini – Sveva

Manuela Zero – Mia

Lisa Ruth Andreozzi – Martina Massaciuccoli

Sabrina Paravicini – Sabrina

Lucianna De Falco – signora Mammolotti

Sergio Friscia – don Vincenzo

Emanuela Aurizi – sposa

Lorenzo Renzi – Hannibal

Pietro Ghislandi – Pangrattato

Giulia Sofia Paolucci – Maria

Arturo Gambardella – ballerino

Gaetano Gennai – Gennai

Niki Giustini – Giustini

Alessandro Paci – Agente di polizia

Trailer

Ecco il trailer del film Il professor Cenerentolo, in onda stasera 22 maggio 2020 in prima serata su Rai 3 dalle 21.20.

Diretta tv e streaming

Ma dove vedere Il professor Cenerentolo? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera venerdì 22 maggio 2020 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet. Chi vuole gustare il film dovrà sintonizzarsi su Rai 3 venerdì 22 maggio 2020 alle ore 21:20.

