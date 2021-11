Il prezzo dell’arte: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 8 novembre 2021, su Sky Cinema 1 alle ore 21,25 va in onda Il prezzo dell’arte, film thriller del 2019 sul mondo letterario diretto da Régis Roinsard con protagonisti Lambert Wilson, Olga Kurylenko e Riccardo Scamarcio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nove traduttori, ognuno esperto di un diverso idioma, vengono ingaggiati per tradurre in gran segreto l’ultimo episodio di una popolare saga di romanzi, firmati dal misterioso scrittore Oscar Brach. Rinchiusi in una sorta di isolamento all’interno di una splendida magione, i traduttori non potranno comunicare con il mondo esterno per evitare che vi possano essere fughe di informazioni top secret. Ma quando alcune pagine del libro finiscono in rete, scatta la caccia al colpevole…

Il prezzo dell’arte: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il prezzo dell’arte, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Olga Kurylenko

Lambert Wilson

Manolis Mavromatakis

Sidse Babett Knudsen

Alex Lawther

Riccardo Scamarcio

Streaming e tv

Dove vedere Il prezzo dell’arte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 8 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.