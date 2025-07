Il piccolo inquilino: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 31 luglio 2025, alle ore 21.30 su Rai 3 va in onda il film Il piccolo inquilino, pellicola del 2016 francese diretta da Nadège Loiseau. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Nicole, oramai prossima ai cinquant’anni, crede che tutti i sintomi che da qualche tempo le stanno rovinando le giornate siano da attribuire a una menopausa latente quando scopre con un certo disappunto di essere incinta. Pietra miliare di una famiglia stravagante e un po’ fuori controllo, Nicole deve digerire la notizia prima di annunciarla agli altri per poi ragionare insieme a loro su come procedere. Ogni componente della famiglia ha una propria idea ma Nicole dovrà decidere per la prima volta cosa voglia davvero fare della sua vita.

Il piccolo inquilino: il cast del film

Ma qual è il cast del film? Il titolo originale è Le petit locataire, ed è una pellicola francese del 2016 diretta da Nadège Loiseau. Una divertente commedia adatta per queste calde sere d’estate. Protagonisti sono gli attori Karin Viard, Philippe Rebbot, Manon Kneusé, Hélène Vincent, Antoine Bertrand.

Streaming e tv

Dove vedere Il piccolo inquilino in tv e streaming? Appuntamento in prima visione questa sera, 31 luglio 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.