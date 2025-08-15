Il piccolo diavolo: trama, cast e streaming del film di e con Roberto Benigni su Rai 1

Questa sera, venerdì 15 agosto 2025 (Ferragosto), alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il piccolo diavolo, film del 1988 diretto da Roberto Benigni, ed interpretato dallo stesso attore toscano insieme a Walter Matthau. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Padre Maurizio viene chiamato a compiere un esorcismo. Riesce a liberare così una donna dall’essere che la stava possedendo, ma questo prende vita con un corpo autonomo. Questo diavolo, che afferma di chiamarsi Giuditta, figlio del vero diavolo, pare essere scappato dall’Inferno per scoprire il mondo. Egli ricorda un po’ un bambino: è curioso e non ha idea di come funzioni la società dei viventi. Scopre subito una passione per la zuppa inglese. Non è cattivo, semmai un po’ narcisista e molesto nella sua curiosità. Giuditta stravolge la vita di Maurizio, seguendolo sempre in maniera stressante e petulante nonostante lui cerchi in tutti i modi di evitarlo senza però mai riuscirci, ritrovandosi perciò costretto a dover arginare le sue stravaganze.

Una mattina, a causa di un forte mal di testa dovuto ad una gran bevuta della sera prima insieme a Giuditta, Maurizio viene rimpiazzato dal diavoletto per la celebrazione della Messa che trasforma in una simpatica sfilata di moda, prendendo spunto da una che aveva visto la sera prima durante un forte vento. Maurizio, una volta accorso in chiesa febbricitante, viene avvisato dagli altri padri su ciò che sta facendo Giuditta. Sviene provocando anche l’allontanamento della sua amica Patrizia, la quale crede che lui abbia perso la testa per lei e si sia ridotto in quello stato per causa sua.

Il piccolo diavolo: il cast

Abbiamo visto la trama de Il piccolo diavolo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Roberto Benigni: Giuditta

Walter Matthau: padre Maurizio

Nicoletta Braschi: Nina

Stefania Sandrelli: Patrizia

Giacomo Piperno: passeggero sul treno

Franco Fabrizi: monsignore

Paolo Baroni: Saverio

Annabella Schiavone: la donna posseduta

John Lurie: Cusatelli

John Karlsen: anziano monsignore

Roberto Corbiletto: direttore dell’albergo

Benedetto Fanna: padre Roberto

Mirella Falco: madre di Padre Roberto

Stefano Antonucci: conoscente della donna posseduta

Streaming e tv

Dove vedere Il piccolo diavolo in diretta tv e live streaming? Il film con Roberto Benigni, come detto, va in onda stasera – venerdì 15 agosto – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.