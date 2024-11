Il Patriarca 2: quante puntate, durata e quando finisce la serie

Quante puntate sono previste per Il Patriarca 2? Torna l’amato personaggio di Nemo Bandera, l’imprenditore tanto affascinante quanto spietato, che ha costruito il suo impero criminale sotto la copertura dell’azienda ittica Deep Sea, da dove gestisce una rete di narcotraffico che gli consente di mantenere il controllo sulla città marittima di Levante. La serie va in onda dal 15 novembre 2024 alle ore 21.40 su Canale 5 in prima visione. La fiction con protagonista Claudio Amendola va in onda in sei puntate, in onda ogni venerdì in prima serata. L’ultima il 20 dicembre. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 15 novembre 2024

Seconda puntata: 22 novembre 2024

Terza puntata: 29 novembre 2024

Quarta puntata: 6 dicembre 2024

Quinta puntata: 13 dicembre 2024

Sesta puntata: 20 dicembre 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de Il Patriarca 2? Appuntamento in prima visione e in prima serata dal 15 novembre 2024 alle ore 21,30. Ogni puntata ha una durata di due ore e mezza, fino a mezzanotte, pubblicità inclusa.

Streaming e tv

Dove vedere Il Patriarca 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima visione dal 15 novembre 2024 alle ore 21.40. Anche in streaming su Mediaset Infinity.