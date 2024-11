Il Patriarca 2: il cast della seconda stagione della serie con Claudio Amendola su Canale 5. Attori e personaggi

Qual è il cast de Il Patriarca 2? La serie con protagonista Claudio Amendola va in onda in prima serata dal 15 novembre 2024 alle ore 21.40 su Canale 5. Nemo scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni? Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Claudio Amendola è Nemo Bandera, il Patriarca di Levante. L’uomo rischia di perdere tutto dopo la diagnosi del morbo di Alzheimer. Attore poliedrico di cinema e tv, Claudio Amendola lavora anche come conduttore tv e regista. Antonia Liskova interpreta Serena Bandera, la moglie di Nemo che deve difendere la Deep Sea da sua sorella Monica. Nata a Bojnice, Antonia Liskova è un’attrice ed ex modella di origini slovacche.

Neva Leoni dà il volto a Lara, primogenita di Nemo. Testarda e coraggiosa, non è interessata al patrimonio di suo padre. Attrice di cinema e tv, Neva Leoni ha lavorato, fra gli altri, anche in Tutta colpa di Freud. Federico Dordei è Raoul Morabito, vecchio nemico di Nemo. Da giovani, i due lavoravano insieme come contrabbandieri a Levante. Dopo essersi trasferito a Los Angeles a 18 anni, Federico Dordei lavora in serie tv di successo – come E.R., The Closer, Bones, The Mentalist, The Rookie, Magnum P.I. e 2 Broke Girls – e in numerosi film con grandi nomi del cinema americano.

Raniero Monaco di Lapio è Mario, l’avvocato della famiglia Bandera. L’uomo porta con sé un terribile segreto: ha ucciso Carlo Bandera. Attore ed ex modello, ha lavorato nelle serie Rosy Abate, L’isola di Pietro 3 e Fragili. Giulia Schiavo interpreta Nina, figlia maggiore di Nemo e Serena. Aspetta un figlio da Mario che l’ha sposata per ottenere l’eredità di Nemo. Giulia Schiavo lavora come attrice di cinema e tv. Tra i suoi ultimi progetti, il film Sotto il sole di Riccione.

Michele De Virgilio è Ferro, il braccio destro e amico fedele di Nemo. È legato da un profondo rispetto e lealtà verso Nemo. Tra le serie a cui ha preso parte l’attore troviamo: Elisa di Rivombrosa, L’amore strappato e L’isola di Pietro. Giulia Bevilacqua interpreta Elisa, avvocatessa senza scrupoli e sindaco di Levante. Vuole farla pagare al suo ex fidanzato Mario. Attrice di cinema e tv, ha lavorato nelle serie Una mamma all’improvviso, Come un delfino 2 e Più forti del destino.

Primo Reggiani è l’ispettore Monterosso. Desidera incastrare Nemo per l’omicidio del suo amico ed ex poliziotto Buscemi. R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, Elisa di Rivombrosa e L’amore strappato sono alcuni dei titoli della carriera di Primo Reggiani. Alice Torriani è Monica, la sorella di Serena e moglie di Raoul Morabito. Vuole togliere la Deep Sea dalle mani della famiglia Bandera. Attrice e scrittrice italiana, lavora per il cinema, il teatro e la televisione.

Giorgio Belli è Daniel Morabito, il figlio di Raoul. Dopo l’incontro con Nina Bandera… tra loro due sarà attrazione fatale! Lavora per il cinema e la tv. Il film Amici per caso è tra i suoi ultimi lavori. Cecilia Napoli dà il volto ad Alice Florio. Precisa e scrupolosa, lavora con Monterosso in questura. Claudia Vismara interpreta Chiara Marziale, il nuovo commissario incaricato di investigare sui giri criminali di Levante.

Streaming e tv

Dove vedere Il Patriarca 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima visione dal 15 novembre 2024 alle ore 21.40. Anche in streaming su Mediaset Infinity.